Cold as Ice

Die passende Kleidung zum Motorradfahren in der kalten Jahreszeit

Schicke neue Wintermode für die Zeit ohne Bike





Wer bei Eisregen und Neuschnee aufs Motorrad steigt, ist selbst schuld. Gegen die ganz normalen deutschen Winter­bedingungen in Form von fieser Kälte und ungemütlicher Nässe gibt’s aber passende Kleidung, die warm und trocken hält. Dazu zählen die Harley-Davidson FXRG Funktionsjacken und Harley-Davidson Heated Gear, die – übers Bordnetz mit 12 Volt versorgt – am ganzen Körper für angenehme Temperaturen bürgt, selbst wenn das Quecksilber ganz weit nach unten fällt.



Alle, die die Beziehung zu ihrem Bike in der kalten Jahreszeit lieber auf Eis legen und die Maschine während der trüben Saure-Gurken-Zeit in den Tiefschlaf schicken, können trotzdem jederzeit ihre Verbundenheit mit einer gewissen Motorradmarke aus Milwaukee dokumentieren. Dafür sorgt die Casual Wear von Harley-Davidson. Derzeit ist die Winterkollektion im Handel – mit aktuellen Shirts, Sweatern, Hoodies, Jacken, Mützen und Schals.



Zu den neuen Jacken für Ihn gehört unter anderem das Westmont 3-in-1 Jacket (97595-17VM, UVP ab 339 €) aus 100 Prozent Cotton-Canvas, dessen spezielle Waschung für einen angesagten Used-Look sorgt. Die mit Poly-Twill gefütterte Jacke kommt mit Belüftungsöffnungen, Reißverschlussbündchen an den Ärmeln und Dehnfalten im Rücken. Sie verfügt über zwei Innentaschen, ist an den Schultern abgesteppt und mit gestickten Patches auf Brust und Rücken verziert. Das herausnehmbare Poly-Fleece-Hoodie mit dezentem Sticklogo und Kängurutaschen kann separat getragen werden. Für Ladies hält die Winterkollektion unter anderem das Peacoat Activewear Jacket (96048-17VW, UVP ab 169 €) bereit. Es besteht aus warmem Baumwollmischgewebe und punktet mit seiner doppelten Knopfreihe im Caban-Style. Applikationen im Lederlook zieren Schultern und Ärmelbündchen.



Dazu passen Harley-Davidson Hosen wie die Slim Fit Black Label Jeans (99031-16VM, UVP ab 82 €) im klassischen Five-Pocket-Look für Gents und die körpertont geschnittene Skinny Mid-Rise Jeans (Best.nr.: 99189-17VW, UVP ab 102 €) für Ladies.



Die aktuelle Winterkollektion und alle anderen Harley-Davidson Fashion­kollektionen gibt’s beim Vertragshändler. Weitere Informationen findet man unter http://motorclothes.harley-davidson.eu.

Harley-Davidson Germany GmbH

Harley-Davidson, gegründet 1903 in Milwaukee, USA, stellt hubraumstarke Custom-, Cruising- und Touren-Motorräder der Baureihen Street, Sportster, Dyna, Softail, Touring sowie V-Rod her und offeriert seinen Kunden eine umfangreiche Palette an Zubehör, Motorrad- und Freizeitkleidung sowie Accessoires. Weitere Informationen findet man auf www.harley-davidson.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren