Erster POMPÖÖS PopUp Store im Ausland!

Der erste POMPÖÖS PopUp Store jetzt auch in Luxemburg: Nach den erfolgreichen POMPÖÖS PopUp Stores in Deutschland in München (Sendlinger Straße), Berlin (Gropius Passagen und LP12 Mall of Berlin) und Mannheim (Stadtquartier Q6/Q7) wird nun ein POMPÖÖS PopUp Store im Ausland in Echternach in Luxemburg eröffnet.



Die luxemburgische Stadt Echternach liegt direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz in Deutschland. Als Hauptort der bei Touristen beliebten Kleinen Luxemburger Schweiz, ist Echternach die erste Wahl für einen internationalen Store zur Präsentation der Produkte von HARALD GLÖÖCKLER.



Der neue POMPÖÖS PopUp Store wird am Donnerstag, den 15. Dezember, um 14 Uhr in Echternachs beliebtester Einkaufsstraße, der Rue de La Gare 42, eröffnen. Lizenznehmer und Betreiber des POMPÖÖS PopUp Stores ist der Luxemburger Christian Pierret.



Pompööses für HARALD GLÖÖCKLER Fans



Der POMPÖÖS PopUp Store Echternach in Luxemburg bietet auf 80 Quadratmetern alles, was das Fan-Herz begehrt. Die Damen- und Herrenbekleidungen der POMPÖÖS-Kollektionen werden ergänzt durch stilvolle Taschen, hochwertigen Schmuck, modische Accessoires und verführerische Kosmetik. Und natürlich die erfolgreichen, exklusiven GLÖÖCKLER by Marburg Tapetenkollektionen.



Der neue POMPÖÖS PopUp Store in Echternach in Luxemburg wird immer von Dienstag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, sowie Sonntag von 14 bis 18 Uhr seine Türen öffnen.



Weitere Informationen:



http://www.haraldgloeoeckler.com

http://www.haraldgloeoecklerstore.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren