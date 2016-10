Echte Schönheit hat viele Facetten

Bei der Suche nach Deutschlands „Curvy Supermodel“ wird RTL II von Happy Size als Markenpartner unterstützt. In der dritten Folge am 19. Oktober vergab der Plus Size-Onlineshop den ersten Model-Job der Casting-Show. Für die Kandidatinnen ging es dabei um ein großes Shooting in Frankreich, bei dem die aktuelle Happy Size Kollektion fotografiert wurde. Geschäftsführerin Stefanie Ullrich-Michalak freut sich, mit der Happy Size Challenge ein Teil des Erfolgskonzepts von ‚Curvy Supermodel‘ zu sein: „Endlich haben wir ein TV-Casting, das zeigt, wie facettenreich echte Schönheit sein kann“, so Stefanie Ullrich-Michalak, „Die Show passt perfekt zu Happy Size, denn wir wollen Frauen zeigen, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühlen dürfen, egal ob mit Konfektionsgröße 36, 44 oder 56“.



Céline und Michaela machen beim Happy Size Shooting einen tollen Job

Beim Posing-Training in der dritten Folge sollten die Kandidatinnen in Outfits der Happy Size Herbst/Winter Kollektion „Rock Romance“ ihre rockige Seite zeigen. Sie ahnten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass gerade ein echtes Casting stattfindet. Die Happy Size Jury mit Geschäftsführerin Stefanie Ullrich-Michalak beobachtete in einem Nebenraum über Monitore, wie die Models vor der Kamera agieren. Ihre Wahl fiel auf die 23-jährige Céline und die 25-jährige Michaela. Als Gewinn der Challenge durften beide für die neuesten Trends von Happy Size vor der Kamera stehen. Sowohl die Location – eine alte Nudelfabrik – sowie eine stilechte E-Gitarre und ein Schlagzeug sorgten beim Shooting für rockige Stimmung. Für die Kollektion „Ethno Spirit“ posierten die Nachwuchs-Models bei einem Road Trip durch Frankreich in einem alten roten Käfer. Die Jury war nach den Fotoshootings für Happy Size von ihrer Auswahl überzeugt: „Michaela und Céline haben definitiv das Zeug, um im Model-Business Fuß zu fassen“, so Stefanie Ullrich-Michalak, „Wir haben die beiden perfekten Kandidatinnen gewählt, um unsere neuen Kollektionen zu shooten!“



Aktionen für mehr Respekt gegenüber Individualität und Vielfalt

Neben der Teilnahme an „Curvy Supermodel“ setzt sich Happy Size auch auf anderen Gebieten gegen die Diktatur falscher Schönheitsideale ein und wirbt mit aufmerksamkeitsstarken Aktionen für mehr Respekt gegenüber Menschen, die nicht den Klischees gängiger Werbeästhetik entsprechen. So unterstützte Happy Size als exklusiver Sponsor in diesem Jahr die Kampagne „BodyLove“ von Fotografin Silvana Denker. Acht Menschen unterschiedlichen Geschlechts, Alters, Größe, Gewichts und Körperbaus präsentierten sich nur in schwarzer Unterwäsche bekleidet vor der Kamera. Auf dem Bauch jedes Einzelnen stand jeweils ein Buchstabe, der zusammen mit den anderen das Wort: „BodyLove“ ergab. Happy Size und Silvana Denker, die auch ein Teil der TV-Show „Curvy Supermodel“ ist, kämpfen mit dieser Aktion nicht nur für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein, sondern auch gegen sogenannte „Shitstorms“ im Internet, wo nicht selten Menschen aufgrund von Äußerlichkeiten beleidigt oder gemobbt werden.



Neue Castingshow zeigt wie schön Kurven sein können

Seit dem 05. Oktober 2016 ist RTL II mit dem TV-Modelwettbewerb „Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig.“ auf der Suche nach Deutschlands Nachwuchs-Curvy Model. Eine prominente und fachkundige Jury steht den Kandidatinnen mit weiblichen Rundungen beratend zur Seite. Neben Modezar Harald Glööckler und Multitalent Motsi Mabuse begleiten auch das erfolgreiche Curvy Model Angelina Kirsch und Modelagent Ted Linow die jungen Frauen bei ihren ersten Schritten im Model-Business. Zu den Herausforderungen des Wettbewerbs gehören Fotoshootings, Laufsteg-Jobs und reale Casting-Situationen.

Über die Happy Size-Company Versandhandels GmbH

Happy Size ist mit über 100 Modemarken für Damen und Herren der marktführende Plus Size-Onlineshop. Als Spezialist für Plus Size-Fashion hat das Frankfurter Unternehmen mittlerweile über 15 Jahre wertvolle Erfahrung. Seinen Kunden bietet Happy Size in DE, CH sowie AT ein unkompliziertes Shoppingerlebnis. Dabei ist Happy Size mehr als nur ein Modeanbieter, sondern berät, motiviert und macht Mut, wenn es um Modefragen, Lifestyle und Selbstbewusstsein geht. "Wir wollen sehen, dass du happy bist!" ist die Devise. Denn für Happy Size steht fest: Gut aussehen und sich wohl fühlen ist keine Frage der Konfektionsgröße.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren