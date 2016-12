Die HanseGroup auf der boot in Düsseldorf mit den Marken Dehler, Hanse, Moody, Fjord und Sealine vom 21. bis 29. Januar 2017

Wie jedes Jahr präsentiert sich die HanseGroup auch 2017 wieder mit ihren verschiedenen Marken auf der boot in Düsseldorf - darunter die Segelyachtmarken Hanse, Dehler, Moody als auch die Motoryachtmarken Sealine und Fjord. Insgesamt ist die HanseGroup mit 11 Segelyachten und 5 Motoryachten auf der Messe vertreten. Unter ihnen sind sechs Neuheiten des Jahres 2016. Aneinandergereiht ergibt das knapp 220 Meter Yacht - made in Germany. In dieser Meldung geben wir Ihnen einen Überblick über alle neuen Modelle, Presseveranstaltungen und Stände auf der boot Düsseldorf.



Neuheiten bei den Segelyachtmarken Hanse, Dehler und Moody



Auf der Boot Düsseldorf feiern die zwei größten Hanse Yachten ihre Deutschlandpremiere. Die Hanse 588 und Hanse 675 besitzen klare Linien und ein besonderen Anspruch an luxuriöses Segeln.



Die Hanse 315, Europas Yacht des Jahres 2016, wird mit einem konventionellen Dieselmotor ausgestellt. Um den neuen Elektroantrieb der Hanse 315 E-motion Rudder Drive besser zu erleben, wird dieser in einer Glasvitrine separat gezeigt und kann über eine Konsole von Besuchern bedient und erlebt werden.



Bei Dehler wird in Düsseldorf zum ersten Mal die neue Dehler 34 präsentiert. Diese Yacht knüpft an den legendären Erfolg des weltweit ersten Performance Cruiser, der Dehler 34, aus den 80er Jahren an und hat daher eine ganz besondere Geschichte.



Die Marke Moody ist mit einer neuen Moody DS54 vertreten, die im Interieur einige Überraschungen bereithält. Anstatt der konventionellen Küche im Decksalon ist sie, auf dieser Yacht, auf dem unteren Deck positioniert. Sie befindet sich somit auf der Steuerbordseite vom Niedergang und verspricht damit weiterhin gute Kommunikation zwischen Küche und Decksalon. Im Decksalon sind nun ein U-Sofa sowie zwei Stressless Sessel untergebracht, die mehreren Personen die Möglichkeit geben sich zu entspannen.



Neuheiten bei den Motoryachtmarken Sealine und Fjord



Bei den Motoryachten feiert die neue Sealine C530 ihre Weltpremiere. Diese Yacht überzeugt mit einem multifunktionalen Cockpit und einem 360 Grad Rundumblick im Salon. Das aerodynamisch gezeichnete Dach besitzt ein 3 qm großes Schiebedach und ein einziehbares Bimini im Cockpit.



Das Layout-Konzept im Interieur ist wie immer bei Sealine sehr durchdacht, lichtdurchflutet und speziell an die Ansprüche auf See angepasst. Auf dem unteren Deck befindet sich eine exklusive Owners Cabin mit eigenem Bad und einer Chaiselongue auf jeder Seite. Eine VIP Kabine im Bug, eine weitere Doppelkabine auf Backbord sowie ein großes Bad vervollständigen den Bereich. Der 53 Fuß lange Cruiser bietet allerdings nicht nur viel Raum, Licht und Luft, sondern kann mit den großen IPS 800 Motoren auch Geschwindigkeiten jenseits der 35 Knoten erreichen.



Noch schneller ist nur die neue Fjord 42 open. Das neue Powerboot von Fjord wird auf der Messe zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt und besitzt neben einer hydraulischen Badeplattform und zwei großen Sonnenterassen noch viele weitere Features die diese Yacht so einmalig machen.



Pressevents auf der boot Düsseldorf



Die neuen Yachten der HanseGroup werden auf der Messe am Dienstag und Mittwoch von der Geschäftsleitung der Fachpresse vorgestellt. Wir würden uns freuen Sie zu den unten genannten Terminen auf unseren Ständen begrüßen zu dürfen.



- 24.01. 11:30 Uhr Presse Event - Sealine C530 (Halle 5, Stand 5D22)



- 25.01. 11:00 Uhr Presse Event - Hanse 315 E-motion Rudder Drive/ Hanse 588/ Hanse 675 (Halle 16, Stand 16B38)



- 25.01. 13:00 Uhr Presse Event - Fjord 42 (Halle 6, Stand 6A22)



Marken – Modelle – Standorte



Sealine

Modelle: Sealine S330 / C330 / C530

Halle 5, Stand 5D22



Fjord

Modelle: Fjord 42 / 48

Halle 6, Stand 6A22



Hanse

Modelle: Hanse 315 / 345 / 385 / 455 / 588 / 675

Halle 16, Stand 16B38



Dehler

Modelle: Dehler 34 / 38 / 42 / 46

Halle 16, Stand 16C18



Moody

Modell: Moody DS54

Halle 16, Stand 16A42



Für einen persönlichen Termin mit der HanseGroup auf der Boot Düsseldorf schreiben Sie bitte an folgende E-Mail-Adresse: fnierich@hanseyachts.com

