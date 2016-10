Mannschafts-Europameister der Zimmerer kommt aus Rheinhessen

Anspruchsvolle Dachstuhlmodelle, gebaut unter Zeitdruck und unter den Augen der strengen Jury und der Fachbesucher: 26 junge Zimmererleute aus zehn Ländern haben vom 12.-14. Oktober auf der Messe „Holz 2016" in Basel ihrem Beruf alle Ehre gemacht und gezeigt, dass sie ihr Handwerk beherrschen und auch unter Wettkampfbedingungen präzise Holzverbindungen fertigen können.



Das deutsche Nationalteam sicherte sich dabei die Goldmedaille in der Mannschaftswertung. Auf Platz zwei und drei folgen Frankreich und Österreich. Mit dabei auch ein rheinhessischer Teilnehmer: Daniel Duch (22) aus Gau-Algesheim, der als angehender Meister beim Unternehmen Holzbau Josef Amman & Sohn GmbH & Co. KG in Heidesheim beschäftigt ist. Er wurde bereits 2013 Landessieger in Rheinland-Pfalz und durch seinen 6. Platz bei den Deutschen Meisterschaften 2013 ins Nationalteam berufen. „Es war mein persönliches großes Ziel, an der Europameisterschaft teilzunehmen, auf das ich seit Dezember 2013 hingearbeitet habe", freut sich Daniel Duch. „Die Anstrengungen, das Training in den Ar-beitsalltag zu integrieren, war eine große Herausforderung bei der mich mein Arbeitsgeber sehr unterstützt hat." An der anstehenden Weltmeisterschaft kann der Europameister leider nicht mehr teilnehmen, da er im Dezember die Altersgrenze von 22 Jahren überschreiten wird. „Aber der Zimmerer-Beruf ist auch so abwechslungsreich genug!" ergänzt der Europameister.



Auch in der Einzelwertung konnte Deutschland den höchsten Titel für sich entscheiden. Europameister wurde Kevin Hofacker aus Steinau in Hessen. Silber ging an den Schweizer Florian Nock, Bronze holte sich der Deutsche Florian Kaiser aus Kirchhundem in Nordrhein-Westfalen. Daniel Duch aus Rheinhessen erzielte einen hervorragenden siebten Platz.



Die Aufgabe, für deren Erstellung die Teilnehmer insgesamt 22 Stunden Zeit hatten, war, ein komplexes Dachstuhlmodell zu erstellen. Eine Jury bewertete die Präzision, mit der die Modelle aufgerissen, abgebunden und zusammengebaut wurden. Jedes Teilnehmerland stellte einen Experten als Jurymitglied.

