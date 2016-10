Mainzer Nachtmarkt in der Handwerkskammer Rheinhessen - Entdecken. Schmecken. Genießen

Handgefertigte Dornfelder-Trüffel, edle Marzipankartoffeln, köstliche Pasta-Variationen, rheinhessische Wurst- und Schinkenspezialitäten, aromatischer Blütenkäse und fruchtig-malziges Bier: Handwerkliche Qualität und Genuss aus Rheinhessen für Freunde des guten Geschmacks, alles unter dem Dach der Handwerkkammer. So lässt sich der „Mainzer Nachtmarkt" am besten beschreiben.



Die kostenfreie Messe für regionale Feinkost, Essen und Trinken findet erstmalig am Samstag, 29. Oktober von 17-22 Uhr im überdachten Lichthof der Handwerkskammer Rheinhessen, Eingang Holzhofstraße 4 (direkt gegenüber dem Bahnhof Römisches Theater) in Mainz statt.



An rund 20 Ständen werden passend zum 200. Jubiläumsjahr Rheinhessens handwerkliche Erzeugnisse und Köstlichkeiten aus der gesamten Region präsentiert. Das Sortiment des Mainzer Nachtmarktes reicht von Pralinen, Schokolade, Marmelade, Senf-, Essig- und Ölkreationen, Fleisch und Käse, Bier, Bränden und Wein bis hin zu hochwertigen handwerklichen Weinregalen.



Die Handwerkskammer Rheinhessen möchte in ihrem Haus Betrieben aus den unterschiedlichsten Bereichen die Gelegenheit geben, ihre besonderen Lebensmittel im Rahmen eines Nachtmarktes zu präsentieren. Den Besuchern bietet sich die Möglichkeit, mehr über die angebotenen Produkte, besondere Herstellungsverfahren, die Ausbildung und Qualität im Lebensmittelhandwerk zu erfahren.

