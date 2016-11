Wirtschaftskammern vergeben Zukunftspreis des Landes Brandenburg

Heute wurde im Schloss Neuhardenberg der Zukunftspreis des Landes Brandenburg an neun Unternehmen verliehen. Mit ihren Geschäftsideen und -entwicklungen überzeugten sie die Jury von ihren besonderen Leistungen für die brandenburgische Wirtschaft. Alle Preisträger zeichnen sich zudem durch Engagement für ihre Mitarbeiter und ihre Region aus.



Zu den Ausgezeichneten gehören auch zwei Handwerksbetriebe aus dem Handwerkskammerbezirk Potsdam. Mit dem Sonderpreis für sein Lebenswerk wurde zudem der Ehrenpräsident der Handwerkskammer Potsdam, Klaus Windeck, geehrt.



Für ihre starke Ausbildungstätigkeit und die nationalen und internationalen Geschäftsaktivitäten beim Spielplatzbau wurde die SIK-Holzgestaltungs GmbH aus Langenlipsdorf geehrt. So heißt es in der Laudatio: „Die SIK-Holzgestaltungs GmbH aus Langenlipsdorf lässt Kinderträume in einer einzigartigen Art und Weise wahr werden. Freiräume schaffen, spielend, innovativ und kreativ. Das ist das Konzept, welches dem Unternehmen nun schon seit über 25 Jahren einen dauerhaften Erfolg beschert. So ‚ganz nebenbei‘ kümmert sich das Unternehmen immer wieder um den qualifizierten Fachkräfte-Nachwuchs, setzt Maßstäbe im holzgestaltenden Handwerk, sorgt für einen schonenden Umgang mit den Ressourcen der Natur und lebt so in einer beispielgebenden Art und Weise eine besondere regionale Verantwortung!“



Ausgezeichnet wurde auch „Ihre kleine Backstube“ von Holger Schüren aus Bergholz-Rehbrücke/Nuthetal. Handwerkskammerpräsident Robert Wüst würdigte in seiner Laudatio den umtriebigen Unternehmer Holger Schüren als „echtes Schwergewicht des Bäckerhandwerks im Land Brandenburg.“ Als erster Brotsommelier des Landes Brandenburg fungiert er nicht nur als Botschafter für gutes und gesundes Brot, sondern sei auch ein Aushängeschild für das gesamte brandenburgische Bäckerhandwerk weit über die Landesgrenzen hinaus, in dem er mit Qualität der Billigkonkurrenz vom Discounter die Stirn bietet. Dabei sorgt er getreu dem Motto „aus der Region für die Region“ durch Kooperationen mit Unternehmen der Region für Wertschöpfung im Land – in der Produktion und im Absatz. Und er gibt jungen Menschen eine Chance, sich eine berufliche Zukunft in ihrer Heimat aufzubauen. So fordert und fördert er junge Menschen auf ganz vielfältige Weise.



Weggefährte Manfred Stolpe, Ministerpräsident a.D., ließ es sich nicht nehmen, Klaus Windeck den Preis für das Lebenswerk zu überreichen. Stolpe würdigte Windeck als eine Persönlichkeit, die eine beispielhafte Erfolgsgeschichte als Unternehmer und ehrenamtlicher Präsident im Handwerk geschrieben habe. Untrennbar ist sein Name daher mit dem Gelingen der politischen und den wirtschaftlichen Veränderungen nach der deutschen Wiedervereinigung und der ihr folgenden brandenburgischen Erfolgsgeschichte im Handwerk verbunden. Beharrlich, klug und mit Ausdauer hat er zudem einen erfolgreichen Traditionsbetrieb weiterentwickelt. Sein ehrenamtliches Engagement war darüber hinaus stets geprägt vom hartnäckigen Kampf für die Interessen des Handwerks, getreu nach dem von ihm geprägten Satz „Ein Handwerk – eine Stimme“ sowie einem leidenschaftlichen Ringen für den Nachwuchs – immer verbunden mit einem großen Herzen und absoluter Verlässlichkeit.



Außerdem wurden ausgezeichnet:





WIB homecare GmbH aus Jüterbog

Silicon Radar GmbH aus Frankfurt (Oder)

Heizung und Sanitär Woltersdorf e.G. aus Woltersdorf

Schwefel Friseure aus Neutrebbin

Kunella Feinkost GmbH aus Cottbus

Jende Posamenten Manufaktur aus Forst (Lausitz)

EMT Media Electrics GmbH aus Lübbenau





78 Unternehmen hatten sich in diesem Jahr für den Preis beworben.



Der Zukunftspreis Brandenburg wird durch die sechs Wirtschaftskammern des Landes vergeben und von dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, der Investitionsbank des Landes Brandenburg, der Bürgschaftsbank Brandenburg, der Deutschen Bank, der EWE, der Zurich Gruppe, den Agenturen für Arbeit im Land Brandenburg, der Märkischen Oderzeitung, der Märkischen Allgemeinen Zeitung, der Lausitzer Rundschau und dem Rundfunk Berlin-Brandenburg unterstützt.



Die ausführlichen Begründungen der Jury, weitere Informationen rund um den Preis und zu den Preisträgern aus diesem und den letzten Jahren sind unter www.zukunftspreis-brandenburg.de zu finden.

Handwerkskammer Potsdam

Die Handwerkskammer (HWK) Potsdam ist eine als Körperschaft des öffentlichen Rechts organisierte Selbstverwaltungseinrichtung für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin, Potsdam-Mittelmark, Prignitz, Teltow-Fläming und die kreisfreien Städte Potsdam und Brandenburg an der Havel. Sie ist die Interessenvertretung von rund 17.300 Mitgliedsbetrieben (Stand 2016) und ihren mehr als 70.000 Beschäftigten.



Die HWK Potsdam setzt sich für die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen der Handwerksbranche ein, bündelt die Kräfte und Gemeinsamkeiten des Handwerks und bietet ihren Mitgliedsbetrieben zahlreiche Unterstützungen bei wirtschaftlichen und rechtlichen Fragen.



Zu den Mitgliedsunternehmen gehören Handwerksbetriebe aller Branchen; vor allem aus dem Bau- und Ausbaugewerbe, Elektro und Metall, Holz, Bekleidung und Textil, Gesundheit, Reinigung sowie Nahrungsmittel.



Die HWK Potsdam bietet in ihrem Zentrum für Gewerbeförderung in Götz umfangreiche Angebote für die Weiterbildung im westbrandenburgischen Handwerk und führt in den dortigen Lehrwerkstätten auch die überbetriebliche Lehrlingsunterweisung durch. Sie ist zuständig für Gesellen-, Meister- und Fortbildungsprüfungen im Handwerk.



www.hwk-potsdam.de







