Neues HWK-Seminar zur Erbschaftsteuer

Das Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht ist wieder einmal in der politischen Diskussion. Aber kaum jemand weiß wirklich, worum es im Einzelnen bei diesen Regelungen geht und welche Auswirkungen dieses Hin und Her in der Gesetzgebung auf den Handwerksbetrieb hat. Die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg bietet daher zu diesem Thema ein neues Abendseminar am 26. Oktober an. Inhaber/innen von Handwerksbetrieben erhalten Informationen über das Erbrecht, Freibeträge, die Reform der Erbschaftsteuer sowie einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung.



Schulungsort ist das Berufsbildungszentrum der HWK, Schütte-Lanz-Straße 8–15 in Oldenburg. Anmeldungen sind unter Telefon 0441 232-114 oder unter www.hwk-oldenburg.de möglich.

