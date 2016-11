Junge Landessieger verstehen ihr Handwerk

Große Auszeichnung für 70 Handwerksgesellinnen und –gesellen aus Niedersachsen: Im Leistungswettbewerb des Handwerks haben sie sich jeweils in ihren Ausbildungsberufen durchgesetzt und erhielten Montag in Celle in Anwesenheit von 300 Gästen ihre Urkunden. Elf Landessieger kamen dabei aus dem Bezirk der Handwerkskammer Oldenburg. Die talentierten Junghandwerker hatten sich entweder mit ihren Gesellenstücken oder Arbeitsproben behauptet und nehmen nun am Bundeswettbewerb teil.



Die Kammervizepräsidenten Eckhard Stein (Arbeitgeberseite) und Stefan Cibis (Arbeitnehmerseite) sowie Hauptgeschäftsführer Heiko Henke begleiteten die Sieger nach Celle und gratulierten zum großen Erfolg. „Diese Gesellinnen und Gesellen sind die Spitze unseres Fachkräftenachwuchses. Sie sind für einen personalintensiven Wirtschaftszweig wie das Handwerk unverzichtbar“, sagte Stefan Cibis am Rande der Veranstaltung in der Congress Union Celle. Der Erfolg sei auch ein Beleg für das große Engagement der Ausbildungsbetriebe, ergänzte Eckhard Stein.



Der Vorsitzende der Landesvertretung der Handwerkskammern Nieder-sachsen, Karl-Wilhelm Steinmann und der Präsident des Niedersächsischen Handwerkstages, Karl-Heinz Bley überreichten den besten Jung-handwerkern ihre Urkunden. In seiner Ansprache ging Präsident Bley besonders auf das Motto der Veranstaltung ein: „Die Zukunft ist unsere Baustelle.“ Viele dieser Baustellen seien ohne das Handwerk nicht erfolgreich zu bearbeiten. Als Beispiele nannte Bley die Energiewende, die Verbreitung der Elektromobilität, die Sicherung des Fachkräftebedarfs durch Aus- und Weiterbildung sowie die Integration von Flüchtlingen in Ausbildung und Arbeit.



Eine Podiumsdiskussion verdeutlichte, welche Karrierechancen im Handwerk bestehen. Moderatorin Heike Götz führte das Gespräch mit Prof. Dr. Kilian Bizer, Direktor des Volkswirtschaftlichen Instituts für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen sowie den Betriebs-inhabern Bianca Rosenhagen und Rolf Dolgner.



Zwei Stipendien des Carl-Duisberg-Förderkreises gingen per Losentscheid in die Kammerbezirke Ostfriesland und Hannover. Die Gewinner erhalten jeweils 1000 Euro Zuschuss für einen Auslandsaufenthalt. Die Bundessiegerehrung im Leistungswettbewerb des Handwerks richtet in diesem Jahr die Handwerkskammer Münster am 10. Dezember aus.





Landessieger:





Automobilkauffrau Elianore Ett, Vechta

(Aloys Klöker GmbH & Co. KG, Vechta)



Bootsbauer Jan Kittel, Edewecht

(Michael Kluin Bootsbauservice, Bad Zwischenahn)



Elektroniker in der Fachrichtung Automatisierungstechnik Felix Alexander Westphal, Hatten

(Hermes Systeme GmbH, Wildeshausen)



Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk Bäckerei Nina Janßen, Wiesmoor

(Jörg Ripken, Apen)



Informationselektroniker im Schwerpunkt Geräte- und Systemtechnik Christoph Küpker, Oldenburg

(Manfred Küpker Radio- und Fernsehtechnikermeister, Oldenburg)



Mechatroniker für Kältetechnik Thore Lehmkuhl, Oldenburg

(Friedrich von Nida Kälte- und Klimaanlagen GmbH, Wiefelstede)



Metallbauer in der Fachrichtung Nutzfahrzeugbau Thorsten Heitmann, Cloppenburg

(HS Fahrzeugbau GmbH, Emstek)



Orthopädiemechaniker und Bandagist Ricardo Bierans, Dötlingen

(Sanitätshaus Meiser & Bohmhoff, Wildeshausen)



Schneidwerkzeugmechaniker im Schwerpunkt Schneidwerkzeug- und Schleiftechnik Andreas Bröring, Lastrup

(Nipper GmbH, Lastrup)



Systemelektroniker Thorben Fangmann, Oldenburg

(Universität Oldenburg)



Zweiradmechatroniker in der Fachrichtung Fahrradtechnik Philipp Gürth, Wangerland

(Rückenwindräder GmbH, Wilhelmshaven)

