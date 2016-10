Weiterbildung zum Fachwirt für Gebäudemanagement

Die Anforderungen an Immobilien sind in den vergangenen Jahren komplexer geworden. Gebäude sollen möglichst kostengünstig, effizient, wirtschaftlich und flexibel nutzbar sein und auch ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht werden. Das reine Verwalten ist nicht mehr ausreichend, Gebäude müssen professionell bewirtschaftet werden.



Modernes Gebäudemanagement steht im Mittelpunkt der Weiterbildungsmaßnahme „Fachwirt/in für Gebäudemanagement (HWK)". Fachwirte für Gebäudemanagement betrachten Gebäude vom Keller bis zum Dach, von der Hülle bis zu den einzelnen technischen Anlagen mit dem Ziel, den Betrieb auch über längere Zeiträume so kostengünstig wie möglich zu gestalten.



Das Weiterbildungsangebot richtet sich an Mitarbeiter und Führungskräfte aus Planungs-, Dienstleistungs-, Immobilien- und Handwerksunternehmen. Der 240 Stunden umfassende berufsbegleitende Kurs beginnt am 14. Oktober 2016 im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg.



Weitere Informationen gibt es im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 6268-172/-173 und auf der Internetseite www.bbz-bildung.de.

