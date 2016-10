Kita-Wettbewerb macht Handwerk für Kinder erfahrbar

„Hand in Hand durch unseren Ort“ heißt die bundesweite Mitmach-Aktion des Handwerks für Kita-Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren. Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern sind sie eingeladen, Handwerksbetriebe in ihrer Region zu besuchen und die Vielfalt der Handwerksberufe kennenzulernen. Die Gewinner-Kita aus jedem Bundesland erhält 500 Euro Preisgeld für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema „Handwerk“.



Die Kita-Kinder sammeln an der Seite eines „echten“ Handwerkers oder einer „echten“ Handwerkerin Eindrücke und praktische Erfahrungen, die sie in die Gestaltung eines Riesenposters einfließen lassen. Dabei können verschiedene Materialien und Techniken auf der großen Freifläche zum Einsatz kommen, die der kreativen Gesamtleistung der Kita-Gruppe Raum gibt.



„Der Kita-Wettbewerb des Handwerks ist für Kitas, deren Kinder, Erzieherinnen und Erzieher sowie Eltern eine tolle Möglichkeit, lokale Handwerksbetriebe kennenzulernen und gemeinsam mit Handwerkerinnen und Handwerkern die Welt des Handwerks zu entdecken“, so Burghard Grupe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg.



Die Handwerkskammer hat in diesen Tagen das Teilnahmepaket an 50 Kindertagesstätten im Kammerbezirk geschickt. Interessierte Handwerksbetriebe können sich aktiv an der Aktion beteiligen, indem sie sich mit den Kindertagesstätten ihrer Region in Verbindung setzen.



Ansprechpartnerin: Heike Müller, Telefon 0391 6268-151, E-Mail bildung@hwk-magdeburg.de



Weitere Informationen: www.amh-online.de

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren