Handwerkskammer Magdeburg begrüßt Personalie Ude

Die Handwerkskammer Magdeburg begrüßt den Entschluss von Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann, Dr. Jürgen Ude als neuen Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung Sachsen-Anhalt zu berufen.



„Das ist eine gute Entscheidung. Sie macht deutlich, dass die Landesregierung bei der Personalauswahl auf Fachkompetenz setzt. In seinem bisherigen Berufsleben in der Wirtschaft konnte Dr. Ude umfangreiche Erfahrungen sammeln, die ihm bei der neuen Aufgabe sicher zugutekommen. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit“, sagten der Präsident der Handwerkskammer, Hagen Mauer, sowie Hauptgeschäftsführer Burghard Grupe heute in Magdeburg.

