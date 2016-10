Fachkräfte durch eigene Ausbildung sichern

Eine gute und erfolgreiche Ausbildung sichert Handwerksbetrieben Fachkräfte und Wettbewerbsfähigkeit. Um eine hochwertige Ausbildung garantieren zu können, müssen sich Betriebe heute auf neue Anforderungen und Gegebenheiten einstellen. Dabei unterstützt die Handwerkskammer Magdeburg.



Mit dem Veranstaltungs- und Informationsprogramm „Ausbildung Konkret“ am 18. November 2016 von 9.30 bis 14.30 Uhr im Haus des Handwerks, Gareisstraße 10, 39106 Magdeburg bietet die Handwerkskammer Handwerksbetrieben die Möglichkeit, sich rund um das Thema Ausbildung kostenfrei zu informieren.



Unter dem Motto „Erfolgreich ausbilden“ werden vier verschiedene Themenfelder angeboten:





Praktika effektiv zur Nachwuchsgewinnung nutzen

Vom Suchen, Finden und Binden der Lehrlinge

Lernschwierigkeiten in der Ausbildung - Was nun?

Ausbilder als Erzieher? Wenn das Verhalten zum Problem wird





Die Veranstaltungen à 90 Minuten finden vormittags statt und werden am Nachmittag wiederholt. So hat der Betrieb oder der jeweilige Ausbilder die Möglichkeit, sich für zwei Themenfelder zu entscheiden und sich dem eigenen Bedarf entsprechend weiterzubilden.



Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie unter: www.hwk-magdeburg..de/Ausbildungkonkret



Interessierte Handwerksbetriebe können sich bis zum 5. November 2016 per Fax unter 0391 6268-110 oder per E-Mail an jmoews@hwk-magdeburg.de anmelden.





