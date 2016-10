Eine berufsbegleitende Weiterbildung „Buchführung in Unternehmen" bietet das Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg an. Der Kurs um-fasst insgesamt 60 Stunden und findet vom 2. November 2016 bis 29. März 2017 immer mittwochs von 16.30 bis 19.45 Uhr in Magdeburg statt.



Die Weiterbildung wird bewusst ohne PC durchgeführt. Nur wer die Grundlagen der Buchführung beherrscht, kann EDV-Buchführungsprogramme richtig an-wenden. In der Weiterbildung werden die Grundzusammenhänge und das Sys-tem der Buchführung bis zur Erstellung einer kleinen Bilanz erlernt.



Die Weiterbildung richtet sich an Mitarbeiter aus kleinen und mittleren Unter-nehmen (KMU) und an alle Interessenten, die anhand einer korrekt geführten Buchführung den Erfolg eines Unternehmens feststellen wollen.



Weitere Informationen gibt es bei der Weiterbildungsberatung im Berufsbil-dungszentrum der Handwerkskammer Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 6268-172/-173 und auf der Internetseite www.bbz-bildung.de.

