Kreative Berufsorientierung: Holstentorschule gewinnt Wettbewerb der Handwerkskammer

Die Holstentor-Gemeinschaftsschule hat den letzten Teil der Berufsorientierungsveranstaltung der Handwerkskammer Lübeck gewonnen. Im Frühjahr veranstaltete die Kammer an drei Tagen eine Rallye durch Lübecker Handwerksbetriebe, an der Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse teilnahmen. Im Nachgang konnten sie eine Mappe erstellen, in der die kennengelernten Betriebe und deren Ausbildungsberufe dargestellt werden. Die Mappe der Holstentor-Gemeinschaftsschule hat am kreativsten und informativsten die Ausbildungsberufe beschrieben und gewinnt die ausgelobten 1000 Euro für die Schule.



Zu Übergabe des Gewinns laden wir Sie herzlich ein am Dienstag, 4. Oktober 2016, 12.00 Uhr, Holstentor-Gemeinschaftsschule, Wendische Str. 55, 23558 Lübeck.



Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern berichtet über ihre Erfahrungen. Außerdem informieren die Koordinatorin für Berufsorientierung der Holstentor-Gemeinschaftsschule Elisabeth Reinert, der Geschäftsführer der Handwerkskammer Lübeck Christian Maack sowie die Organisatorin der Rallye und des Wettbewerbs Katrin Bietz, Projektkoordinatorin im Projekt „Regionale Fachberatung Schule-Betrieb", zu den Inhalten, Zielen und Erfahrungen der gesamten Veranstaltung.

