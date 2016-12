Sie sind die Besten ihres Fachs!

Der beste Steinmetz und die beste Bäckerei-Fachverkäuferin Deutschlands kommen aus dem Kammerbezirk: Beim Bundeswettbewerb "Profis leisten was", kurz PLW, haben Aaron Weisser aus Schramberg und Stephanie Lang aus Tuttlingen bewiesen, dass sie ihr Handwerk beherrschen. Am Wochenende wurden sie im Rahmen der Schlussfeier in Münster ausgezeichnet.



Über einen zweiten Platz konnten sich Chirurgiemechaniker Alexander Renner aus Emmingen-Liptingen und Steinmetz Sascha Kaiser aus Meßkirch freuen. Mit dem dritten Platz sicherten sich auch Brauer Simon Korherr aus Villingen-Schwenningen und Sattler Marco Benz, der in St. Georgen arbeitet, einen Platz auf dem Siegertreppchen.



Gotthard Reiner, Präsident der Handwerkskammer Konstanz, freute sich mit den Nachwuchstalenten. "Das ist ein schöner Erfolg, über den sich die Sieger freuen können", sagte er. Die Bundessieger hätten nicht nur ihr Können bewiesen, sondern hätten auch gezeigt, welches Potenzial in einer Handwerksausbildung stecke. "Die duale Ausbildung bietet nach wie vor eine solide und zukunftsgewandte Perspektive im Berufsleben", so Gotthard Reiner.



Rund 3.000 junge Gesellinnen und Gesellen hatten an den landesweiten Ausscheidungswettbewerben der Innungen, Handwerkskammern und Fachverbände teilgenommen. 816 von ihnen haben es in die nächste Runde geschafft und konnten sich nun in 125 Wettbewerbsberufen auf Bundesebene messen.



Der 65. Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks stand auch in diesem Jahr unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Joachim Gauck. Ausgerichtet wurde er von der Handwerkskammer Münster. Als Träger des Wettbewerbs wurden der Zentralverband des Deutschen Handwerks und die Stiftung für Begabtenförderung im Handwerk bei der Ausführung durch das Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt.



Die Namen der Sieger und ihrer Ausbildungsbetriebe im Überblick:



Erste Bundessieger:



Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk / Bäckerei

Stephanie Lang, Tuttlingen

(Meisterbäckerei Schneckenburger GmbH & Co. KG, Tuttlingen)



Steinmetz und Steinbildhauer / Steinmetzarbeiten

Aaron Weisser, Schramberg

(Rolf Weisser GmbH, Schramberg)



Zweite Bundessieger:



Chirurgiemechaniker

Alexander Renner, Emmingen-Liptingen

(Karl Storz GmbH & Co. KG Endoskope, Tuttlingen)



Steinmetz und Steinbildhauer / Steinbildhauerarbeiten

Sascha Francesco Kaiser, Meßkirch

(Eduard Schnell Steinmetz- und Steinbildhauermeister, Fridingen an der Donau)



Dritte Bundessieger:



Brauer und Mälzer

Simon Korherr, Villingen-Schwenningen

(Hirsch-Brauerei Honer GmbH & Co. KG, Wurmlingen)



Sattler / Fahrzeugsattlerei

Marco Benz

(Alexander Oldach-Rosenstihl, St. Georgen)

Handwerkskammer Konstanz







