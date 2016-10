Integration in der Werkstatt

Eine Ausbildung im Handwerk ist so etwas wie der Königsweg der Integration: Das Zusammenspiel aus betrieblichem Alltag, Unterricht an der Gewerbeschule und dem Umgang mit Kunden vor Ort ermöglicht einen umfassenden Einblick in die deutsche Gesellschaft. An der Bildungsakademie in Rottweil stellen derzeit elf junge Flüchtlinge die Weichen für diesen Weg. Im Rahmen des bundesweiten Projekts "Perspektiven für junge Flüchtlinge im Handwerk", kurz PerjuF-H, erhalten sie nicht nur Deutsch- und Mathematik-Unterricht, sondern lernen auch das Handwerk kennen.



„Uns ist der Bezug zur Praxis sehr wichtig“, betont Projektleiterin Astrid Zivelonghi. Deswegen werden die Flüchtlinge in den Werkstätten der Bildungsakademie Rottweil auch in den Bereichen Bau, Metall und Holz angeleitet. Darüber hinaus absolvieren sie im Rahmen des sechsmonatigen Projekts, das von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter finanziert wird, auch ein Betriebspraktikum von drei Wochen. Im Idealfall knüpfen die Flüchtlinge hier schon die ersten Kontakte zu künftigen Arbeitgebern, so dass im Herbst kommenden Jahres dann die Ausbildungsverträge unterschrieben werden können.



An der Motivation der Flüchtlinge dürfte dies zumindest nicht scheitern: „Unsere Teilnehmer sind alle voll motiviert“, sagt Astrid Zivelonghi, „natürlich fällt das Lernen nicht immer leicht, aber der Wille ist bei allen da.“

