Ernst Held verstorben - Handwerkskammer Konstanz trauert um ihren Ehrenpräsidenten

Im Alter von 97 Jahren ist der langjährige Ehrenpräsident der Handwerkskammer Konstanz und Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse, Ernst Held, in der Nacht vom 25. auf den 26.12.2016 verstorben.



Der Elektromeister Ernst Held war von 1974 bis 1994 Präsident der Handwerkskammer Konstanz. In seine Amtszeit fielen unter anderem die Neugliederung der Handwerkskammerbezirke und damit die Integration der Landkreise Tuttlingen und Rottweil in den Bezirk der Handwerkskammer Konstanz. Zudem engagierte er sich für den weiteren Ausbau der dezentral in den fünf Landkreisen liegenden Bildungshäuser des Handwerks und stärkte damit die Handwerkskammer als einen der größten gewerblichen Bildungsträger in Baden-Württemberg. Er unterstützte die Einführung von Arbeitskreisen der Unternehmerfrauen in allen Landkreisen, förderte die Zusammenarbeit mit den Innungen und initiierte die Partnerschaft mit der französischen Handwerkskammer Seine-et-Marne in Montereau.



„Ernst Heldt war ein geselliger und sehr kommunikativer Mensch, der die Handwerkskammer Konstanz über weite Teile geprägt hat. Er war ein großer Netzwerker, der aber nie die kritische Auseinandersetzung scheute und sich mit all seiner Kraft für die Belange des Handwerks einsetzte“, würdigte Handwerkskammerpräsident Gotthard Reiner das Engagement des Verstorbenen.



„Er war auch mit über 90 Jahren noch sehr wach und interessiert an den politischen Entwicklungen und Aktivitäten der Handwerkskammer Konstanz und besuchte so oft es ihm möglich war unsere Gremienveranstaltungen“, so Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz.



Vor seinem Amt als Präsident der Handwerkskammer, hatte Ernst Held zahlreiche handwerkspolitische Ämter auf regionaler, Landes- und Bundesebene inne.



Unter anderem war er Kreishandwerksmeister im Landkreis Konstanz, Obermeister der Elektroinnung Konstanz, Sachverständiger im Elektrohandwerk, Mitglied des Meisterprüfungsausschusses, Vorstandsmitglied Landesinnungsverband Elektrohandwerk Baden-Württemberg und Mitglied des Beirats im Verein für Berufsfort- und Weiterbildung beim Zentralverband des Elektrohandwerks in Deutschland.



Zudem war er auch gesellschaftlich sehr engagiert, unter anderem in der Kommunalpolitik, als Sozialrichter und als Mitglied des Rundfunkrates des SWF Baden-Baden.



Für sein großes Engagement in Wirtschaft und Politik erhielt Ernst Held neben dem Bundesverdienstkreuz zahlreiche Auszeichnungen wie die Ehrennadel in Gold des Baden-Württembergischen Handwerkstages, das Ehrenzeichen des deutschen Handwerks in Gold oder 1994 die große Verdienstmedaille der Handwerkskammer Konstanz.





Handwerkskammer Konstanz

Das Handwerk ist mit seinen vielen kleinen und mittleren Betrieben das Herz der deutschen Wirtschaft. Zum Bezirk der Handwerkskammer Konstanz, der die Landkreise Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, gehören rund 12.000 Handwerksunternehmen mit über 70.000 Beschäftigten und 5.000 Auszubildenden.



Die Handwerkskammer vertritt nicht nur die Interessen ihrer Mitglieder, sondern bietet ihnen auch eine umfassende Beratung an, etwa zur Fachkräftesicherung, Aus- und Weiterbildung, Betriebswirtschaft, Unternehmensführung, Recht, Umweltschutz und Technologie.



Außerdem unterhält die Handwerkskammer fünf Bildungseinrichtungen, neben den Bildungsakademien in Singen, Rottweil und Waldshut die Management-Zentrum GmbH in Villingen sowie gemeinsam mit der IHK die Berufliche Bildungsstätte in Tuttlingen.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren