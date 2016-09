71 Gold- und 19 Diamantmeister

Heute ehrte die Handwerkskammer Halle 90 Meisterinnen und Meister bei der Altmeisterfeier mit den Gold- oder Diamantmeisterbriefen. Die Kammer verleiht die besondere Ehrung für das 50. bzw. 60. Meisterjubiläum. Vier von den Altmeistern, die in diesem Jahr die Urkunde überreicht bekamen, sind selbst noch in ihrem Unternehmen tätig.



„Unsere erfahrenen Meisterinnen und Meister verkörpern eine immense Summe an Wissen und praktischem Können. Sie stehen mit ihrem Lebenswerk für ein Potential an Erfahrung, an herausragender Leistung im Dienste unseres Landes“, sagte Michael Gipser, Vizepräsident der Handwerkskammer Halle, in seiner Festrede.



Eine besondere Ehrung wurde Bäckermeister Karl-Heinz Wenig aus Halle zuteil. Er hatte 1956 die Prüfung zum Konditormeister und dann 1966 dann die Prüfung als Bäckermeister absolviert. Der Altmeister aus Halle erhielt somit den „Goldenen“ und den „Diamantenen Meisterbrief“.



Heinz Birkigt aus Großkugel wurde mit zwei Goldenen Meisterbriefen ausgezeichnet. Einmal als Elektroinstallateur-Meister aus dem Jahr 1966 und noch einmal als Elektromechaniker-Meister aus dem Jahr 1963.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren