Vorbildliche Ausbilder im Handwerk

Das langjährige Engagement und besondere Ausbildungsleistungen von Handwerksbetrieben würdigt die Handwerkskammer für Unterfranken mit der Auszeichnung als „Verdienter Ausbilder“. Am Freitag, 23. September ehrten Handwerkskammer-Präsident Hugo Neugebauer und -Hauptgeschäftsführer Rolf Lauer elf herausragende Ausbilder-Persönlichkeiten aus dem Kammerbezirk Unterfranken.



„Die Weitergabe von Wissen und Erfahrung durch geschulte Ausbilder ist eine tragende Stütze des dualen Ausbildungssystems in Deutschland. Dabei ist vor allem auch die pädagogische Komponente entscheidend“, so Hugo Neugebauer, Präsident der Handwerkskammer für Unterfranken, bei der Ehrung verdienter Ausbilder am Freitag, 23. September in Würzburg. Dass sie sich in diesen Aufgaben bestens verstehen, beweisen zahlreiche unterfränkische Handwerksbetriebe mit ihrem Einsatz für die betriebliche Ausbildung. Oftmals reiche der Einsatz weit mehr als über die normale Ausbildungstätigkeit im Betrieb hinaus, so Handwerkskammer-Hauptgeschäftsführer Rolf Lauer. Herausragende Ausbilder und Betriebe, die sich besonders stark für ihr Handwerk und den Handwerksnachwuchs einsetzen bzw. einsetzten, ehrte die Handwerkskammer für Unterfranken Ende September.



Als Dank und Anerkennung erhielten insgesamt elf unterfränkische Ausbilder eine besondere Würdigung ihrer Verdienste um die Ausbildung: Die Auszeichnung als „Verdienter Ausbilder“ mit der Ehrenurkunde des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie.



Die verdienten Ausbilder spiegeln die Bandbreite der unterfränkischen Handwerksbetriebe wider, vom Bäckermeister bis zum Metallbauer, vom Kleinbetrieb bis zum Traditionsunternehmen in 8. Generation. Die Geehrten wurden von den unterfränkischen Innungen und Kreishandwerkerschaften für die Auszeichnung vorgeschlagen, unter anderem aufgrund ihres langjährigen Engagements, des Einsatzes auch für die Ausbildung schwächerer Jugendlicher oder ihres ehrenamtlichen Engagements für die Ausbildung junger Menschen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren