Video der HWK Schwaben So bringen wir Flüchtlinge in Ausbildung und Arbeit

In einem zweisprachigen Video stellt die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) ihre Arbeit für Unternehmen, die Geflüchtete beschäftigen wollen oder bereits beschäftigen, vor. Ein gutes Beispiel für gelungene Integration in den handwerklichen Arbeitsmarkt ist dabei Zafar Moradi, der in der Bäckerei Wagner in Zusamaltheim seine Ausbildung zum Bäcker absolviert und nun die Gesellenprüfung bestanden hat. „Die englischen Untertitel sind uns sehr wichtig, denn so erreichen wir auch interessierte junge Menschen unter den Flüchtlingen, die wir auf diese Weise ansprechen und für das Handwerk gewinnen können,“ erklärt Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer der HWK Schwaben.



Der Videobeitrag ist neben vielen Informationen zur Flüchtlingsarbeit der Handwerkskammer unter www.hwk-schwaben.de/integrationimbetrieb oder per QR-Code anzusehen.

