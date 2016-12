HWK-Mitarbeiter spenden für Projekt in Kenia

Die Handwerkskammer für Schwaben (HWK) befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Augsburger Zoo und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HWK Schwaben kennen Klaus Schwenk, den Wirt der Zoogaststätte persönlich. Er hat das Projekt „ProKapsogo“ ins Leben gerufen und erhält nun bereits zum zweiten Mal den Erlös der Tombola bei der Weihnachtsfeier der Kammer als Spende überreicht. Die Handwerkskammer hat den Tombolaerlös noch verdoppelt, so dass stolze 1.500 Euro zusammen kamen.



In Kapsogo, einem Ortsteil von Kabarnet, der Hauptstadt der kenianischen Provinz Baringo, kennt man eine Berufsausbildung wie in unserem dualen System nicht. Dabei resultieren viele Probleme in Kenia auch aus der Tatsache, dass das Handwerk keinen richtigen Stellenwert hat und handwerkliche Arbeiten oftmals an ausländische Firmen vergeben werden. Dem nimmt sich das Projekt „ProKapsogo“ mit viel Herzblut und keinerlei Bürokratie an. Klaus Schwenk nutzt seit Jahren seine guten Kontakte in diese Region Kenias und hat mit den gesammelten Spenden aus Schwaben in dem afrikanischen Dorf speziell im Schul- und Bildungsbereich viel Gutes vorangebracht. In diesem Jahr sollen Dachrinnen an einem Altersheim angebracht werden, damit während der Regenzeit das Wasser professionell aufgefangen werden kann. So ist es möglich die lange Trockenzeit besser zu überbrücken. Die Arbeiten vor Ort werden von Stanislaus Kaminski, Geschäftsführer des Bildungszentrums der SHK Innung in Augsburg, zusammen mit Berufsschülern aus Kapsogo ausgeführt.



Geld für Ausbildung



Hauptgeschäftsführer Ulrich Wagner findet die Idee prächtig: „Wenn mit 400 Euro pro Jahr ein Ausbildungsplatz gesichert ist, dann halte ich das für gut angelegtes Geld. Ordentlich ausgebildet haben die jungen Menschen dann die Möglichkeit in ihrer Heimat etwas aufzubauen und das muss doch unser aller Ziel sein.“

