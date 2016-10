Straßenbauer und Fliesenleger auf Goldkurs

Die regionale Baubranche schickt zwei Landessieger in den Bundeswettbewerb des Deutschen Handwerks: Straßenbauer Sascha Adden (Großheide) und Fliesen-, Platten- und Mosaikleger Marcel Bonnet (Leer). Sascha Adden wurde beim Bauunternehmen Tell Bau in Norden ausgebildet. Marcel Bonnet lernte seinen Beruf im Fliesenfachgeschäft Herz in Nortmoor (Landkreis Leer).



Beide haben ihre Prüfungen im Bezirk der Handwerkskammer für Ostfriesland als beste Jahrgangsabsolventen abgelegt und sich gegen ihre Fachkonkurrenz aus den fünf Kammerbezirken Niedersachsens durchgesetzt. Anfang Oktober reisten sie dafür nach Berenbostel und Mellendorf (bei Hannover), um arbeitstypische Aufgaben in einem bestimmten Zeitrahmen zu erfüllen. Adden pflasterte ein kompliziertes Straßenmuster. Bonnet gestaltete ein Fliesenbild mit vielen diagonalen und runden Formen.



„Erstmals haben wir wieder einen Straßenbauer als Landessieger. Darauf sind wir besonders stolz“, gratuliert Dieter Friedrichs, Ausbildungsberater der Handwerkskammer. Er organisiert den Wettbewerb für die Region. Aber auch die Fliesenleger hätten wieder einmal bewiesen, auf welch hohem Niveau ausgebildet wird. So tritt Fliesenleger Marcel Bonnet in die Fußstapfen von Björn Bohmfalk (Großefehn), Weltmeister 2013, und Volker Rosenberg (Berumbur), Silbermedaillen-Gewinner der Europameisterschaften 2014.



Mit den beiden schickt der Baugewerbe-Verband Niedersachsen fünf weitere junge Gesellen aus anderen Berufssparten zum Bundesentscheid vom 12. bis 14. November in Mölln (Schleswig-Holstein).

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren