Neues Förderprogramm "Digitalbonus Bayern"

Das neue Förderprogramm Digitalbonus unterstützt Betriebe bei der Digitalisierung mit Zuschüssen von bis zu 50.000 Euro



Der Freistaat Bayern startete im Oktober eine neues Förderprogramm: Der Digitalbonus unterstützt kleine und mittlere Unternehmen, sich für die Herausforderungen der digitalen Welt zu rüsten. Einen Antrag stellen können kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft mit einer Betriebsstätte in Bayern.



Der Digitalbonus unterstützt Entwicklung, Einführung oder Verbesserung von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen, durch Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Migration und Portierung von IT-Systemen und IT-Anwendungen im Unternehmen und die Einführung oder Verbesserung der IT-Sicherheit im Unternehmen. Gefördert werden Ausgaben für Leistungen externer Anbieter und die zur Umsetzung der Maßnahmen notwendige Hard- und Software.



Wie viel Förderung gibt es?





DIGITALBONUS STANDARD bis zu 10.000 Euro Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen und IT-Sicherheit

DIGITALBONUS PLUS bis zu 50.000 Euro Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen mit besonderem Innovationsgehalt

DIGITAL KREDIT bis zu 2 Mio. Euro zinsverbilligtes Darlehen zusätzlich oder alternativ zu den Digitalbonus-Zuschüssen





Der Antrag auf Förderung kann online unter www.digitalbonus.bayern gestellt werden.



Gemeinsam mit der Regierung von Oberfranken lädt die Handwerkskammer für Oberfranken außerdem herzlich zur „Informationsveranstaltung Digitalbonus Bayern“ am 5. Dezember 2016, 18:00 bis 20:00 Uhr, in der Handwerkskammer für Oberfranken, Äußere Badstraße 24, Sitzungssaal E2.3, 95448 Bayreuth, ein.



Interessierte Teilnehmer können sich per Mail bei Johanna Erlbacher (johanna.erlbacher@hwk-oberfranken.de) anmelden.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren