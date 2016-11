Handelsverband und Evangelische Kirche starten gemeinsam Adventszeit

Die evangelische Generalsuperintendentin im Sprengel Potsdam, Heilgard Asmus, wird am Montag, 21. November 2016, 17 Uhr, gemeinsam mit dem Präsidenten des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg e.V., Björn Fromm, die festliche Adventsbeleuchtung vor dem Kaufhaus Karstadt Potsdam – Stadtpalais, Brandenburger Str. 49-52, 14467 Potsdam einschalten.



Mit der gemeinsamen Aktion von evangelischer Kirche und Einzelhandel wird seit Jahren symbolisch die Adventszeit eingeläutet. Sie soll dazu ermutigen, der Vermarktung vor der Adventszeit zu widerstehen und sich die Vorfreude und die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest zu bewahren.



Unter dem Motto „Alles hat seine Zeit! - Advent ist im Dezember“ spricht sich die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) seit Jahren gegen Weihnachtsschmuck und Adventsbeleuchtung auf Straßen, Plätzen und an Geschäften weit vor dem ersten Adventsonntag aus. Die Adventszeit beginnt in der christlichen Tradition eine Woche nach dem Ewigkeitssonntag (Totensonntag), der zugleich das Kirchenjahr beschließt. In diesem Jahr fällt der 1. Advent auf den 27. November.



Advent ist eine Zeit der Besinnung und der Erwartung auf die Geburt Jesu (Christfest). Mit dem Fest feiern Christen die Menschwerdung Gottes. Zugleich erinnert die Adventszeit an die Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi am Ende der Zeit. In der Erwartung wird die Hoffnung auf eine Zukunft bei und mit Gott zum Ausdruck gebracht.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren