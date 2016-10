Unterlagen zur Plenarwahl enthalten Angaben über Zugehörigkeit zu Wahlbündnissen

Das Plenum, oberstes Beschlussorgan der Handelskammer, hat eine Änderung der Wahlordnung beschlossen: Die übliche Kandidatenbroschüre wird um Angaben über die Zugehörigkeit zu einem Wahlbündnis erweitert und ein auf die jeweilige Wahlgruppe beschränkter Auszug aus dieser Broschüre mit den Wahlunterlagen in derselben Postsendung verschickt. Hintergrund: In den vergangenen Wochen sind mehrere branchenübergreifende Wahlbündnisse potentieller Kandidaten für die bevorstehende Plenarwahl im Januar/Februar 2017 öffentlich aufgetreten. Die zusätzlichen Informationen sollen deshalb bei den Wählern für eine optimale Transparenz über die Kandidaten sorgen.



Außerdem lehnte die Vollversammlung in der heutigen Sitzung den Antrag eines Plenarmitglieds ab, für die monatlichen Sitzungen ab sofort Medienvertreter und allgemeine Öffentlichkeit zuzulassen. Das Plenum solle weiter der Ort des offenen Gesprächs zwischen Unternehmern, die keine Politiker sind, bleiben. Alle wahlberechtigten Mitglieder der Kammer können wie bisher nach vorheriger Anmeldung als Gäste an den Vollversammlungen teilnehmen.



Keine erforderliche Mehrheit fand auch der Vorschlag, die Sitzungsprotokolle im Internet ohne jede Zugangsbeschränkung zu veröffentlichen. Die Ergebnisprotokolle sind weiterhin für alle etwa 160.000 Mitgliedsfirmen im „Extranet“ der Handelskammer einsehbar.

Über Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer ist seit 1665 die Selbstverwaltung der gewerblichen Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von etwa 150.000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung, ist kundenorientierter Dienstleister für unsere Mitgliedsfirmen und unabhängiger Anwalt von Markt, Wettbewerb und Fair Play. Wir beraten Unternehmen, wir bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Über 700 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen engagieren sich ehrenamtlich bei uns als gewählte Vertreter ihrer Branchen in über 30 Gremien. Sie tragen entscheidend zur Meinungsbildung der Handelskammer bei. Außerdem nehmen 4.000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter die Prüfungen in der dualen Berufsausbildung ab, die uns der Staat per Gesetz als hoheitliche Aufgabe übertragen hat. Unser Leitsatz heißt: "Wir handeln für Hamburg."



