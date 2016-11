Statement von Prof. Hans-Jörg Schmidt-Trenz, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, am 22. November 2016 zum Masterplan "Active City"

"Es ist erfreulich, dass der Senat mit dem Masterplan ‚Active City‘ ein klares Bekenntnis zur Sportstadt Hamburg ablegt. Hier werden genau die Maßnahmen festgeschrieben, die auch ohne eine Olympiabewerbung Hamburgs in der Sport-Infrastruktur umgesetzt werden können und im Zuge der damaligen Bewerbungsvorbereitung entwickelt wurden. Damit investiert die Politik auch in die Sicherung von Fachkräften für unsere Wirtschaft, weil Sport ein weicher Standortfaktor ist, der unsere Stadt lebenswert und damit für Fachkräfte attraktiv macht. Außerdem stellt der Senat sicher, dass Hamburg als Sportstadt weiterhin auf der Landkarte steht und für die Austragung von Sportveranstaltungen interessant bleibt. Diese Veranstaltungen nützen mit ihrer Berichterstattung mittelbar dem Stadtmarketing und kommen mit Ihren Teilnehmern unmittelbar den Wirtschaftsbeteiligten in Tourismus, Handel und Dienstleistungen zu Gute. Wir freuen uns, wenn die Stadt dabei die Dekadenstrategie ‚Hamburg macht Sport‘ weiterhin und in Ergänzung des Masterplans Active City verfolgt."

Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer ist seit 1665 die Selbstverwaltung der gewerblichen Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von etwa 160.000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung, ist kundenorientierter Dienstleister für unsere Mitgliedsfirmen und unabhängiger Anwalt von Markt, Wettbewerb und Fair Play. Wir beraten Unternehmen, wir bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Über 700 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen engagieren sich ehrenamtlich bei uns als gewählte Vertreter ihrer Branchen in über 30 Gremien. Sie tragen entscheidend zur Meinungsbildung der Handelskammer bei. Außerdem nehmen 4.000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter die Prüfungen in der dualen Berufsausbildung ab, die uns der Staat per Gesetz als hoheitliche Aufgabe übertragen hat. Unser Leitsatz heißt: "Wir handeln für Hamburg."

