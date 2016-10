Neue Wege bis 67 mit weniger ungesundem Stress und seelischen Nöten

Die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius, die Handelskammer und das Competenzzentrum Epidemiologie und Versorgungsforschung bei Pflegeberufen (CVCare) am UKE haben die Studie „Neue Wege bis 67 – In der Dienstleistung bis zur Rente“ vorgestellt. Sie enthält Empfehlungen für Mitarbeiter in Dienstleistungsberufen, wie sie insbesondere mit psychischen Belastungen in ihrem Job umgehen sollten. „Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist wichtig – für die Zufriedenheit der Arbeitnehmer selbst und auch für die Arbeitgeber, sagte Prof. Michael Göring, Vorstandsvorsitzender der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius: „Sie ist aber auch Voraussetzung für eine Perspektive im Job über die 65 Jahre hinaus. Wer bis 67 in Pflegeberufen tätig ist, einer besonders stark belastenden Tätigkeit, muss sich gezielt vorbereiten und auch verändern. Unsere Handlungsempfehlungen können dabei Orientierung bieten.“



Die Studie zeigt praxisnah, wie Beschäftigte im Dienstleistungsbereich ihre tägliche Arbeit und langfristige berufliche Laufbahn auch angesichts zunehmender Lebenserwartung und längerer Lebensarbeitszeiten so gestalten können, dass sie bis zur Rente gesund und fit bleiben. Zentrale Tipps sind unter anderen

• Gesunden Umgang mit emotionalen Belastungen und Stress lernen;

• Teamarbeit trainieren und pflegen;

• Auf Vielfalt in Teams achten und bauen;

• Schichtarbeit geschickt und gesund gestalten;

• „Mischtätigkeit“ fördern.



„Damit wir gesund bis 67 arbeiten können benötigen wir eine alternsgerechte Arbeit von Anfang an“, sagte Prof. Albert Nienhaus, Leiter des CVcare am UKE. „Dazu gehört, in allen Arbeitsphasen sein Potential einbringen und entwickeln zu können.“ Damit das gelinge, seien Wertschätzung und Anerkennung durch Kollegen und Vorgesetzte wichtig. „Mit den Handlungsempfehlungen wollen wir helfen, eine positive, Diversität berücksichtigende Arbeitswelt mit besonderem Fokus auf den Dienstleistungssektor zu schaffen“, so Nienhaus.



„Ich wünsche mir sehr, dass wir Führungskräfte und Mitarbeiter dafür sensibilisieren können, für sich und ihre eigene Gesundheit alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um möglichst lange berufsfähig zu bleiben“, sagte Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Prof. Hans-Jörg Schmidt-Trenz. Dies könne durch Tätigkeitswechsel, Berufswechsel oder die kleinen Tipps und Tricks gelingen, die den Arbeitsalltag erleichtern.



Die Idee zum Projekt „Neue Wege bis 67“ stammt vom inzwischen verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Schmidt. Eine erste Studie wurde im April 2015 mit dem Fokus „Produzierendes Gewerbe“ unter seiner Mitwirkung vorgestellt. Die neuen Untersuchungen fanden in der Altenpflege statt, da die Belastungen in diesem Zweig der Dienstleistungswirtschaft besonders hoch sind. Auf dieser Grundlage leiteten die Autoren Handlungsempfehlungen für die gesamte Branche ab.

Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer ist seit 1665 die Selbstverwaltung der gewerblichen Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von etwa 160.000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung, ist kundenorientierter Dienstleister für unsere Mitgliedsfirmen und unabhängiger Anwalt von Markt, Wettbewerb und Fair Play. Wir beraten Unternehmen, wir bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Über 700 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen engagieren sich ehrenamtlich bei uns als gewählte Vertreter ihrer Branchen in über 30 Gremien. Sie tragen entscheidend zur Meinungsbildung der Handelskammer bei. Außerdem nehmen 4.000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter die Prüfungen in der dualen Berufsausbildung ab, die uns der Staat per Gesetz als hoheitliche Aufgabe übertragen hat. Unser Leitsatz heißt: "Wir handeln für Hamburg."



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren