Hamburger Morgensprache erinnert an Anfänge der deutsch-englischen Beziehungen

200 Gäste, darunter US-Botschafter John B. Emerson, US-Generalkonsul Richard Yoneoka, und eine hochkarätige Delegation von Wirtschaftsvertretern aus dem Londoner Finanzdistrikt, angeführt vom ehemaligen Lord Mayor Dame Fiona Woolf, gedachten bei der Hamburger Morgensprache im Börsensaal des Beginns der traditionsreichen und engen Beziehungen zwischen Hamburg und London. Vor genau 750 Jahren hatte der englische König Heinrich III den in London ansässigen Hamburger Kaufleuten das Recht verliehen, eine eigene Schutzgemeinschaft („Hanse“) zu bilden, ihre Geschäfte selbst zu regeln und sich zu versammeln. Das war so etwas wie die Geburtsstunde der Selbstverwaltung und -organisation der Hamburger Kaufleute, aus der später die Handelskammer hervorging.



Birgit Kochen-Schmidt-Eych, Vizepräses der Handelskammer und „Ältermann“ der Hamburger Morgensprache, betonte in ihrer Rede die Modernität des mittelalterlichen Rechtsakts von Heinrich III, der den Hamburger Kaufleuten „eine Art Niederlassungsfreiheit“ gewährte und die „Spielregeln einer Wirtschaftsunion“ aufstellte. „Es ist mit einer gewissen Ironie verbunden, dass sich gerade in diesem 750. Jahr unserer Beziehungen zum Vereinigten Königreich eine Mehrheit des britischen Volkes für eine Abkehr von der Europäischen Union entschieden hat“, so die geschäftsführende Gesellschafterin der Alfred Kochen GmbH & Co. KG weiter.



Der US-Botschafter Emerson griff in seiner „Hanse-Rede“ unter anderem das Thema „TTIP“ auf: „Es wird deutlich, dass sehr große Kräfte der Veränderung in unseren Gesellschaften am Werk sind. Aber die Lösung kann nicht der Ausstieg aus dem globalen Engagement sein“ sagte er. Mit einem hohen Standard versehene Handelsvereinbarungen seien ein Weg, um dem Einfluss der Globalisierung zu begegnen – „genauso wie vor 750 Jahren, als sich die weltweiten hanseatischen Kaufmannsgilden entwickelten, initiiert und begleitet von festen Regeln, die die Handelsbeziehungen zwischen etwa 200 Städten in Nordeuropa bestimmten“.



„Das ist dem sehr ähnlich, was die USA und Europa gerade mit TTIP versuchen“, so Emerson. „Klare Handelsregeln festzulegen, ist genauso wichtig wie in Zeiten der Hanse.“ Geschäftsbeziehungen basierten laut Emerson auf persönlichen Beziehungen, auf Dialog und auf dem freien und offenen Austausch von Ideen und natürlich von Waren und Dienstleistungen. „Und es ist gerade diese Art von Beziehungen, die wir heute Abend pflegen – nicht nur das goldene Vermächtnis der Hansekaufleute, sondern der lebendige Handelsaustausch von heute, der zu globalem Wachstum und globaler Stabilität beiträgt“, so der US-Botschafter weiter.



Für seine Verdienste um die deutsch-transatlantischen Beziehungen wurde Fred Irwin mit dem „German-American Friendship Award“ geehrt. „Fred Irwin wird oft als der ‚deutsche Amerikaner‘ bezeichnet“, sagte Kochen-Schmidt-Eych in ihrer Laudatio auf den ehemaligen Präsidenten der American Chamber of Commerce in Germany. Der heutige Ehrenpräsident Irwin habe in diesen Funktionen wesentliche Beiträge zur Verbesserung der deutsch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen geleistet.



Die Gäste der Morgensprache spendeten wie jedes Jahr für eine Hamburger Institution, die dem hanseatischen Erbe, der Willkommenskultur oder dem sozialen Zusammenhalt Hamburgs verpflichtet ist. Empfänger ist diesmal der von der Deutschen Seemannsmission Hamburg-Harburg e. V. geführte internationale Seemannsclub Duckdalben.

Über Handelskammer Hamburg

Die Handelskammer ist seit 1665 die Selbstverwaltung der gewerblichen Hamburger Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen von etwa 150.000 Unternehmen gegenüber Politik und Verwaltung, ist kundenorientierter Dienstleister für unsere Mitgliedsfirmen und unabhängiger Anwalt von Markt, Wettbewerb und Fair Play. Wir beraten Unternehmen, wir bündeln Interessen und wir bilden Menschen. Über 700 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Industrie, Handel und Dienstleistungen engagieren sich ehrenamtlich bei uns als gewählte Vertreter ihrer Branchen in über 30 Gremien. Sie tragen entscheidend zur Meinungsbildung der Handelskammer bei. Außerdem nehmen 4.000 ehrenamtliche Unternehmensvertreter die Prüfungen in der dualen Berufsausbildung ab, die uns der Staat per Gesetz als hoheitliche Aufgabe übertragen hat. Unser Leitsatz heißt: "Wir handeln für Hamburg."



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren