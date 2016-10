Grundschule Sternschanze ist "Beste Ganztagsschule 2016"

Die Grundschule Sternschanze ist mit dem 1. Preis für die "Beste Ganztagsschule 2016" ausgezeichnet worden. Die Schule sei in ihrem Stadtteil sehr gut vernetzt, kooperiere sehr eng mit lokalen Partnern wie zum Beispiel Sportvereinen und biete über 50 verschiedene Kursangebote wie "Weltraumforschung" an, heißt es in der Begründung der Jury. Außerdem habe die Schule das Thema "Inklusion" in vorbildhafter Weise in ihr Konzept integriert und biete viele individuelle Fördermaßnahmen an. Die Schule erhielt neben einer Urkunde 5.000 Euro für den weiteren Ausbau ihres Ganztagskonzeptes. Den zweiten und dritten Platz belegten die Grund- und Stadtteilschule Alter Teichweg und die Grundschule An der Haake.



Hamburger Betriebe seien wegen der demografischen Entwicklung mehr denn je auf Jugendliche angewiesen, die die allgemeinbildenden Schulen ausbildungsreif verließen, betonte Ruth Berckholtz, Mitglied des Ausschusses für Bildung der Handelskammer, in ihrer Laudatio. Damit es gelinge, möglichst alle jungen Menschen in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu integrieren - auch die aus schwierigen sozialen Verhältnissen oder mit Migrationshintergrund, müsse der schulische Erfolg zukünftig stärker vom sozialen Hintergrund und vom persönlichen Engagement der Eltern entkoppelt werden. "Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es aus unserer Sicht nur eine Lösung: Wir benötigen die flächendeckende Einführung von Ganztagsschulen mit einem verpflichtenden Angebot, in denen die Schüler ein warmes und gesundes Mittagessen erhalten und am Nachmittag eine durch Lehrkräfte oder geeignetes Fachpersonal durchgeführte Hausaufgabenbetreuung stattfindet", so Berckholtz. Außerdem sollten kulturelle und sportliche Angebote Platz im Nachmittagsangebot von Schulen finden und die sozialen und persönlichen Kompetenzen der Schüler durch besondere Projekte gefördert werden.

