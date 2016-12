Zwei Bremer Auszubildende in Berlin ausgezeichnet: DIHK würdigt die besten Ausbildungsabschlüsse

Zwei Auszubildende aus Bremen gehören bundesweit zu den besten in ihrem Ausbildungsberuf. Sebastian Jouloudenko, Auszubildender zum Isolierfacharbeiter bei KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, hat mit 95,10 Punkten und Miriam Korowacki, Auszubildende zur Schifffahrtskauffrau Fachrichtung Linienfahrt bei der Orient Overseas Container Line Ltd., hat mit 93,20 Punkten die Abschlussprüfung vor der Handelskammer Bremen bestanden. Sie wurden heute in Berlin von Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig ausgezeichnet.



Bereits zum elften Mal fand die jährliche Ehrung der bundesbesten IHK-Azubis statt. Schweitzer sprach den Super-Azubis 2016 Anerkennung und Respekt aus. Sie hatten die höchsten Punktzahlen in ihren Abschlussprüfungen bei den Industrie- und Handelskammern (IHKs) erreicht. Damit sind sie die besten Azubis Deutschlands in ihren Berufen – und zwar von mehr als 300.000 Prüfungsteilnehmern. Schweitzer betonte: "Wir brauchen noch mehr Leistungsstarke wie Sie, liebe Bundesbesten. Wir müssen aber auch die Potenziale derer ausschöpfen, die Startschwierigkeiten beim Übergang ins Berufsleben haben. Die Unternehmen tun hier bereits eine Menge. Rund 40 Prozent der Ausbildungsbetriebe leisten Nachhilfe; viele bieten Einstiegsqualifzierungen als Brücke in Ausbildung an. Dennoch bleiben Tausende Ausbildungsstellen unbesetzt."



Die Bestenehrung füge sich laut Schweitzer hervorragend in die von der Europäischen Kommission initiierte "Europäische Woche der Berufsbildung" vom 5. bis 9. Dezember ein. Dazu finden an verschiedenen Orten in Europa Veranstaltungen statt, welche die positiven Aspekte der beruflichen Bildung und konkrete Beispiele für Exzellenz und Qualität präsentieren.



Manuela Schwesig, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: "219 aus 300.000 - das ist eine enorme Leistung, auf die Sie stolz sein können. Die duale Ausbildung in Deutschland ist ein Erfolgsmodell und bei jungen Menschen sehr beliebt – denn mit einer praxisnahen Ausbildung 'made in Germany', für die uns viele Länder beneiden, stehen den Absolventen alle Berufswege offen. In meinem Ministerium haben wir die Erfahrung gemacht, dass die jungen Ausbildungsabsolventen besonders motiviert sind und wissen, was sie wollen. Das ist eine gute Basis für die weitere berufliche Entwicklung, ob die Karriere nun in die Selbständigkeit führt oder vielleicht in ein weiterführendes Studium. Meinen herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg, liebe Super-Azubis 2016."



Insgesamt gab es in diesem Jahr 219 Bundesbeste - davon 80 Frauen und 139 Männer - in 211 Ausbildungsberufen. Die bundesbeste Industriekauffrau erreichte sogar die unschlagbare Punktzahl von 100,00. Das Bundesland mit den meisten Besten (53) war in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern mit 44 und Baden-Württemberg mit 34 Spitzenreitern.



Wie in den vergangenen Jahren nahmen rund 1.000 Gäste an der Preisverleihung teil - neben den Eltern der Besten auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe, Berufsschullehrer, Bundestagsabgeordnete sowie Präsidenten und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammern. Entertainerin Ruth Moschner führte durch die Veranstaltung, die live im Internet übertragen wurde: www.dihk.de/bestenehrung.

