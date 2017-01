Norddeutscher Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum geht in die nächste Runde

Der Norddeutsche Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum findet auch in diesem Jahr seine Fortsetzung. Der mit 3.500 € dotierte Schulpreis zeichnet das Engagement von Schulen aus, die in schülergerechter Weise Kenntnisse über Berufsorientierung, Wirtschaft oder Unternehmertum vermitteln.



Mit dem Schulpreis werden Projekte prämiert, die wirtschaftliche Zusammenhänge und wirtschaftliches Wissen vermitteln, die Berufsorientierung an Schulen ausbauen, Anreize und Perspektiven für die unternehmerische Selbständigkeit aufzeigen oder aber den Praxisbezug durch Kooperationen mit Unternehmen und anderen außerschulischen Partnern stärken.



Die Schulprojekte werden von einer unabhängigen Jury bestehend aus Repräsentanten der Wirtschaftsjunioren der fünf norddeutschen Bundesländer, aus der Schulpraxis sowie der IHK Nord bewertet. Die Preisverleihung an die Erstplatzierten findet Ende Mai 2017 im Rahmen der Hanseraumkonferenz der Wirtschaftsjunioren in Elmshorn statt.



Bis zum 28.02.2017 haben Schulen die Möglichkeit ihre Projekte im Rahmen von Projektzusammenfassungen, Präsentationen oder Videos an info@hanseraum.de einzureichen.



"Wir freuen uns auf die spannenden Projekte der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus den fünf norddeutschen Bundesländern. Die Projekte, Schülerfirmen und Kooperationen mit regionalen Unternehmen zeigen, wie wichtig und relevant das Thema Wirtschaft im Schulalltag geworden ist. Dies wollen wir mit dem Schulpreis weiter fordern und fördern", erläutert Matthias Lange, Vorstandsmitglied für den Bereich Bildung im Hanseraum und Projektverantwortlicher für den Schulpreis.



Im vergangenen Jahr wurde der Norddeutsche Schulpreis der Wirtschaftsjunioren Hanseraum im Rahmen der Bundeskonferenz der WJ Deutschland mit einem Bundespreis ausgezeichnet. Mit diesem Preis werden die erfolgreichsten und innovativsten Projekte des Jahres prämiert. "Dem Hanseraum gelingt es mit dem Norddeutschen Schulpreis, Schulen und Unternehmen zusammenzubringen. Das ist absolut vorbildlich und nachahmenswert", so Horst Wenske, Bundesvorsitzender 2016 der Wirtschaftsjunioren Deutschland.



Detaillierte Informationen gibt es unter www.schulpreis-hanseraum.de. Vorstandsmitglied Matthias Lange beantwortet Fragen zum Norddeutschen Schulpreis unter matthias.lange@hanseraum.de.



Der Hanseraum ist der nördlichste Landesverband der Wirtschaftsjunioren Deutschland und liegt mitten im Zentrum Europas. Beste Voraussetzungen also für die Pflege internationaler Kontakte innerhalb des weltweiten Netzwerkes der Junior Chamber International (JCI). Das Netzwerk umfasst auf Hanseraum-Ebene fast 1.500 Mitglieder aus 36 Kreisen, deutschlandweit rund 10.000 Unternehmer und junge Führungskräfte und international sogar mehr als 200.000 Mitglieder unter 40 Jahren, die sich aktiv engagieren.

