Handelskammer zum Länderfinanzausgleich

Zu dem heute in Berlin von Bund und Ländern beschlossenen Finanzpakt sagt Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen:



„Wir begrüßen grundsätzlich, dass sich Bund und Länder heute nach zähem Ringen auf eine Reform der Bund-Länder-Finanzbeziehungen geeinigt haben. Positiv zu werten ist die Bereitschaft des Bundes, den Ländern Ausgleichszahlungen annährend in Höhe des von ihnen geforderten Betrags zu zahlen. Unbefriedigend bleibt allerdings, dass auch die künftigen Verteilungsregeln keinen direkten Bezug zur Wirtschaftskraft herstellen und somit eine stärkere Leistungsorientierung des Finanzausgleichs unterbleibt. Auch die nun gefundenen Neuregelungen sind für Bremen kein Grund, in den Konsolidierungsbemühungen nachzulassen. Eine strenge Haushaltsdisziplin und weitere Sparanstrengungen bleiben für das Land Bremen dringend geboten. Zur dauerhaften Sanierung ist es wichtig, dass die zukünftige Finanzausstattung ausreichend Investitionen in die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zulässt, damit Bremen selbst eine Haushaltsstruktur schaffen kann, die zu einer Stärkung der eigenen Einnahmebasis führt.“

