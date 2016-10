Hamburg Convention Bureau präsentiert Kampagne "Unpack Hamburg" auf der IMEX America

Das Hamburg Convention Bureau präsentiert die Facetten der Meetings-Destination Hamburg vom 18. bis 20. Oktober 2016 auf der IMEX America in Las Vegas. Die amerikanische MICE-Fachmesse bildet auch den Startschuss für die vom HCB initiierte crossmediale Kampagne „Unpack Hamburg“, die internationale Veranstalter nachhaltig für den Tagungs- und Kongressstandort begeistern soll.



Hamburg ist eine attraktive, lebenswerte und zentral in Europa gelegene Metropole. Die Stadt hat viel zu bieten: Ein interessantes Businessumfeld und viele starke Branchen machen Hamburg zu einem „Hidden Gem“. Die Kampagne „Unpack Hamburg“ verbindet beides zu einem Ganzen und soll nationale und internationale Veranstalter von Tagungen und Kongressen auf die Hansestadt aufmerksam machen.



Zentraler Punkt der Kampagne ist ein klassischer Business-Rollkoffer der vollgepackt mit Hamburg ist: Zwölf Monate lang wird das HCB diesen nach und nach auspacken und so Kongress- und Tagungsveranstaltern die versteckten und attraktiven Seiten Hamburgs zeigen. Dabei werden sowohl die Vorzüge der szenigen und lebenswerten Stadt an der Elbe gezeigt als auch das attraktive Businessumfeld mit seinen starken Wirtschaftsbranchen, die facettenreiche Wissenschaftslandschaft und die innovativen Projekte in der Stadt dargestellt.



Das HCB hat die Kampagne direkt auf der Destination Partnership mit der International Association of Professional Congress Organisers (IAPCO) aufgesetzt. Die Partnerschaft mit der IAPCO bietet dem Unternehmen direkten Zugang zu rund 120 Professional Congress Organisers aus 41 Ländern. Hamburg strebt mit der Partnerschaft an, in einer sehr internationalen Zielgruppe als Kongressdestination noch stärker wahrgenommen zu werden. Die Möglichkeiten und Kanäle, die die Partnerschaft mit der IAPCO dem HCB offeriert, sollen durch die Kreativkampagne intensiver genutzt werden und den Blick der Veranstalter somit auf die Elbmetropole richten.



Sie finden das HCB auf der IMEX Las Vegas am Deutschlandstand, Booth 2223-12.

Über die Hamburg Convention Bureau GmbH

Als direkte Tochter der Hamburg Marketing GmbH vereinigt die Hamburg Convention Bureau GmbH (HCB) Standortkompetenz mit einem breiten Spektrum an Expertise von B2B-Veranstaltungen, wie Kongresse und Tagungen, bis hin zu Großveranstaltungen im öffentlichen Raum. Zu seinen Aufgaben gehört sowohl die weltweite Vermarktung des Kongress- und Tagungsstandorts Hamburg als auch die internationale Stärkung des Profils der Elbmetropole über bildstarke Publikums-Events.





