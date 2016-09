HAMBORNER REIT AG erwirbt Geschäftshaus in der Dortmunder Innenstadt

Die HAMBORNER REIT AG setzt ihren Wachstumskurs weiter fort und investiert zeitnah einen Teil der Emissionserlöse aus der erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat am gestrigen Tag das Geschäftshaus "DOMI" in der Dortmunder Fußgängerzone erworben. Das Objekt befindet sich auf dem Ostenhellweg, einer der Haupteinkaufsstraßen der Stadt, im direkten Umfeld von C&A, Maisons du Monde und dem neuen Modehaus Weingarten. Der Kaufpreis beläuft sich auf 30,9 Mio. Euro.



Die Immobilie hat eine Mietfläche von rd. 9.200 Quadratmetern. Die Hauptmieter sind TK Maxx, Das Depot, O2 sowie eine große Dialysepraxis. Die gewichtete Laufzeit der Mietverträge liegt bei rd. sieben Jahren. Bei jährlichen Mieterträgen von 1,6 Mio. Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite 5,1 Prozent. Die Kaufpreiszahlung und der Besitzübergang werden voraussichtlich am Ende des Jahres stattfinden. Jones Lang LaSalle Düsseldorf war im Rahmen der Transaktion als Makler tätig.

Über die HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine börsennotierte Aktiengesellschaft, die heute ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes substanzstarkes Immobilienportfolio. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden attraktive Einzelhandelsflächen in zentralen Innenstadtlagen deutscher Großstädte und Mittelzentren sowie hoch frequentierte Fachmärkte und profitable Büro- und Ärztehäuser.



Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur sowie die besondere Nähe zu den Mietern aus. Die Gesellschaft ist ein eingetragener Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.





