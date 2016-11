mhplus Betriebskrankenkasse und HALLESCHE Krankenversicherung a.G. arbeiten zusammen

Am 15.11.2016 startet die Zusammenarbeit von mhplus Betriebskrankenkasse und HALLESCHE Krankenversicherung a.G. Gemeinsame Kunden profitieren von umfassendem Service rund um den gesetzlichen und privaten Versicherungsschutz.



Räumliche Nähe und die vergleichbare Größe waren auch wichtige Argumente für die Wahl der neuen Kooperationspartner. Doch viel wichtiger waren die qualitativ hochwertigen Versicherungs- und Serviceleistungen sowie der sehr gute Ruf beider Häuser im jeweiligen Marktumfeld. Mit mhplus Betriebskrankenkasse und HALLESCHE Krankenversicherung arbeiten in Zukunft zwei Gesellschaften zusammen, die optimistisch in die Zukunft schauen.



Ziel beider Gesellschaften ist es, ihre Kundenbestände jeweils langfristig zu binden. Neben besonderen Tarifen für Kunden der mhplus werden im Bereich Firmenkunden gemeinsame Lösungen „aus einer Hand" angestrebt – mit ausgesuchten Vertriebspartnern und unter Beibehaltung der Mehrmarkenstrategie.



Vorteile für Kunden



Kunden der mhplus können ihre umfassenden gesetzlichen Krankenversicherungsleistungen mit Produkten der HALLESCHE individuell und zu besonders günstigen Konditionen erweitern. Neben privaten Ergänzungstarifen im ambulanten, stationären und zahnärztlichen Bereich werden auch spezielle Angebote mit umfassenden Vorsorgeleistungen erhältlich sein.



Die Kooperation ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Beide Kooperationspartner treten dafür ein, die heutige erfolgreiche Dualität des Krankenversicherungssystems zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung dauerhaft zu erhalten.

