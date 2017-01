Zukunft selbst gestalten

Am Freitag und Samstag (13. und 14. Januar) findet die Chance statt. Rund 250 Aussteller zeigen auf einer vergrößerten Ausstellungsfläche von über 8 500 m² Perspektiven zu Bildung, Job und Gründung; damit ist im Vergleich zu den Vorjahren ein noch einmal Zuwachs gelungen. Die Chance bringt die Akteure zusammen und ihr kommt eine wichtige Rolle bei der Lösung von Passungsproblemen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Region zu. Sämtliche Bereiche der persönlichen Karriereplanung sind zusammengeführt: Berufsorientierung, Aus- und Weiterbildung sowie Studium, Job und Karriere wie auch Gründung und Selbstständigkeit. Der Informations- und Beratungsbedarf steigt, persönliche Kontakte zwischen Unternehmern und Personalverantwortlichen auf der einen und den potentiellen Auszubildenden und Fachkräften auf der anderen Seite sind entscheidend.



Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident des Landes Sachsen-Anhalt, eröffnet die Messe am Freitag, 13. Januar, 11 Uhr. Mit dem Impulsbeitrag „Digitalisierungskompetenz in der Schule“ richtet Dr.-Ing. Thomas Scheib, Leiter des Bereichs Ausbildung und Qualifizierung der Porsche Leipzig GmbH, den Blick in die Zukunft und daraus abgeleitet auf neue berufliche Möglichkeiten.



Selten zuvor waren die Chancen, einen Ausbildungsplatz oder einen neuen beruflichen Einstieg zu finden, größer. Viele Unternehmer suchen einen Nachfolger. Gleichzeitig erleben wir einen spürbaren Wandel der Arbeitswelt: Berufe verändern sich, neue Tätigkeitsfelder kommen hinzu, Fertigungs- und Dienstleistungsprozesse werden vernetzt (Industrie 4.0). Gleichzeitig zeigen Defizite in Fähigkeiten und Fertigkeiten einen großen Bedarf an schulischer und berufsbegleitender Qualifizierung. Angesichts hoher Zahlen von Jugendlichen ohne Schulabschluss, generell niedrigerer Schüler- und Absolventenzahlen und einer abnehmenden Zahl der Erwerbstätigen erwachsen neue Herausforderungen für Unternehmen bei der Deckung ihres Arbeitskräftebedarfes.



Hier kommt der Chance als Bildungs-, Job- und Gründermesse für Mitteldeutschland eine wichtige Rolle bei der Lösung von Problemen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt in der Region zu. Die Messe bringt die Akteure zusammen, ihr Motto „Zukunft selbst gestalten“ ist aktueller denn je: Es formuliert einerseits den Anspruch der Chance, den Besuchern ein breites Angebot rund um die Themen Bildung, Job und Gründung zu bieten, andererseits ist es die Aufforderung, Möglichkeiten aktiv und eigenverantwortlich zu nutzen und so die persönlich richtigen Entscheidungen bei der Berufswahl und für den Karriereweg zu treffen.



Berufliche Aus- und Weiterbildung



Auf der Chance informieren Aussteller aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung zu über 300 Berufsbildern und zeigen Möglichkeiten und Perspektiven. Praxisnah werden Berufe aus Branchen wie IT und Telekommunikation, Chemie, Bau-, Energie- und Medienwirtschaft, Logistik, Metall- und Elektroindustrie, Agrar- und Ernährungswirtschaft, Bildungs-, Sozial- und Gesundheitswesen, Entsorgungswirtschaft, Banken, Versicherung, Staatsdienst und Verwaltung vorgestellt. Hochschulen, Universitäten und Berufsakademien geben Auskunft zu aktuell angebotenen Studiengängen und informieren über Zugangsvoraussetzungen. Die Chance bietet Eltern und ihren Kindern beste Möglichkeiten, sich in kurzer Zeit gemeinsam einen breiten Überblick zu Möglichkeiten der beruflichen Ausbildung zu verschaffen.



Job und Karriere



Gut ausgebildete Fachkräfte mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten im Beruf werden in vielen Bereichen gesucht. Die Messe bietet Young Professionals die Möglichkeit, ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen und sich direkt zu bewerben. Regional und überregional tätige Unternehmen informieren über ihre Jobangebote und zeigen Möglichkeiten des Einstiegs sowie zur Zeitarbeit. Eine Job- und Lehrstellenbörse (Foyer) informiert über freie Stellen. Aus- und Weiterbildungsinstitute sowie -akademien und Bildungsunternehmen beraten über Programme und Trainingsmaßnahmen im Rahmen beruflicher und privater Fortbildung sowie anerkannte Abschlüsse unterschiedlicher Spezialisierungen und Grade.



Unternehmensgründung



Experten geben Auskunft und Hilfe zu Aspekten der Gründung und Selbstständigkeit und zeigen Beispiele erfolgreicher Firmengründungen. Die Chance möchte gerade bei jungen Menschen mehr Interesse für Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge wecken. Gemeinsam mit Partnern vor Ort wird die Umsetzung einer Geschäftsidee und die Sicherung der Finanzierung als erster Schritt zum Erfolg geprüft. Potentielle Gründer finden auf der Chance hervorragende Bedingungen und können die branchenübergreifende Networkingplattform nutzen, um interessante neue Geschäftskontakte zu knüpfen.



Messe-Splitter



Schülerrallye



Am Info-Point (Eingang) können sich die Schülerinnen und Schüler für eine Tour entscheiden und kommen so in Kontakt zu Unternehmen und dem gewünschten Ausbildungsplatz näher. Teilnahme wird belohnt, Superpreise warten auf ihre Gewinner!



Touren:



Funkenschubser & Kabeldesigner für alle, die Spaß an EDV und Technik aller Art haben und sich für technisch-gewerbliche Berufe interessieren.



Drehstuhlpiloten für die, die es eher in die Verwaltung/ins Kaufmännische zieht.



Menschenfreund für alle, denen die Umwelt oder das Wohl der Mitmenschen am Herzen liegt und die ihre soziale Ader ausleben möchten.



Vorkämpfer ist die richtige für Bildungshungrige: Aus- bzw. Weiterbildung, studieren oder Selbstständigkeit?



Drei Podien und GründerCafé



Messebegleitend findet an beiden Messetagen ein Programm zu Themen rund um Berufsorientierung und Ausbildung, Studium, Bildung und Teilhabe, Bewerbung und Vorstellungsgespräch sowie Unternehmensentwicklung und Selbstständigkeit in drei Podien und im GründerCafé statt. Insgesamt sind es rund 70 Vorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden.



Berufe in Aktion



Am Stand der Handwerkskammer Halle geht es heiß her: Ein Gasschmiedeofen bringt Eisen zum Glühen und alle, die sich mit dem Schmiedehammer probieren möchten, sind herzlich eingeladen (Halle 1, Stand F4).



Berufe mit Zukunft



Berufe-Vielfalt im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen: Namhafte Klinken u. a. Einrichtungen bieten attraktive und zukunftsorientierte Ausbildungsplätze und Jobs (in den Hallen 1 und 2).



Hidden Champions



Vor allem in Mitteldeutschland haben sich zahlreiche Logistikunternehmen angesiedelt, moderne Lager mit Hightech-Ausstattung und großer Fahrzeugflotte. Logistik ist vielschichtig, vielseitig und bietet attraktive Arbeitsplätze (in den Hallen 1 und 2).



Job- und Lehrstellenbörse



… mit attraktiven Angeboten regionaler und deutschlandweit agierender Unternehmen (Foyer).



Aktionsfläche Studium



Am Aktionsstand der Martin-Luther-Universität und der Hochschule Merseburg (Halle 4, Stand F2) wird eine Menge geboten: den eigenen Bristle-Bots bauen, spannende Experimente mitmachen oder beim olfaktorischen Quiz der Duftstoffe die eigene Nase testen!



Vom Mathe-Frust zur Mathe-Lust



Der Workshop (Freitag, 12:30 Uhr, TG 3) zeigt die Potenziale situativ-entdeckenden Lernens in heterogenen Lerngruppen und unterschiedlichen Lernsituationen für die Beschäftigung mit Mathematik. Ausgewählte Beispiele zum Experimentieren mit mathematischen Exponaten gehören dazu.



Farbe ins Leben bringen



Auch Berufsbekleidung ist chic. Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen III Halle zeigen am Samstag (10:15 und 14 Uhr, Podium 2) was Mann/Frau trägt.



Arbeiten auf dem Airport



… und in der Mitteldeutschen Flughafen AG (Halle 2, Stand K5)



Ich will Polizist werden!



Wie, die Fachhochschule Polizei (Halle 4, Stand B1) sowie die Bundespolizeiakademie (Halle 2, Stand L3)



Geld für’s Spielen



Mehr über den Traumberuf des Spieleentwicklers am Stand der S4G School for Games GmbH (Halle 2 , Stand N4)



Wie wird Radio gemacht?



89.0 RTL und Radio Brocken zeigen es (Halle 2, Stand G2).



„Draußen zu Hause?“



Wie wird man Geologe? Auf dem Gemeinschaftsstand des Landesamts für Vermessung und Geoinformation und seinen zahlreichen Partnern informieren die Mitarbeiter ausführlich (Halle 2, Stand M5)



Und plötzlich ist er weg



… der Justiz-Bus (Halle 2, Stand M11) und wird für einen Einsatz gebraucht. Informationen zu „Justiz-Berufen“ gibt es dennoch!



„Ja, passt!“



PC, Entertainment & Co. – Technikexperten werden gesucht (Halle 2, Stand F5).



Größer ist keiner!



Der M+E-InfoTruck informiert auf zwei Etagen erlebnisorientiert über Ausbildung und Berufe in der Metall- und Elektroindustrie (Halle 2, Stand G11).



Chic und voller Energie



Die Solarblume der Energietechnik und Netzservice GmbH (Halle 2, Stand B10) zeigt Karrieremöglichkeiten in der Branche.



Unter Strom



Bei BAUER Elektroanlagen GmbH (Halle 1, Stand K5) steht keiner auf der Leitung! Ganz im Gegenteil: Über 800 Mitarbeitern an neun Standorten stehen für höchste Qualität in der Branche.



Für Lehrerinnen und Lehrer



Die Chance ist als Fortbildungsveranstaltung des LISA-Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerfortbildung Sachsen-Anhalt anerkannt.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren