SaaleMesse 2016

Vom 4. bis zum 6. November erlebt die SaaleMesse ihre 24. Auflage. Die größte Verbrauchermesse in Sachsen-Anhalt findet seit vielen Jahren als das Herbstmesseereignis für die ganze Familie in Halle (Saale) statt. Vor allem regionale Unternehmen aus Handel, Handwerk und Gewerbe sowie Institutionen, Verbände und Vereine nutzen sie regelmäßig. 240 Aussteller präsentieren sich auf dem kompletten Hallenser Messegelände. Eine Messe für die ganze Familie – auch in diesem Jahr lädt die SaaleMesse zum Bummeln und Shoppen ein und hält für nahezu jedes Lebensalter und jeden Lebensbereich Neues, Überraschendes, Originales und Praktisches bereit. Die drei Messetage stehen ganz im Zeichen von Information, Beratung und Verkauf. Probieren, Kaufen und Erleben - die SaaleMesse bietet auf 13 000 m2 Ausstellungsfläche Branchenvielfalt. Besucher profitieren von dem umfangreichen Produktangebot und können vor Ort auswählen und bekommen dazu wichtige Informationen und individuelle persönliche Beratung. Viele Branchen unter einem Dach – das ist das Markenzeichen der größten Verbrauchermesse in Halle.



Kids - Halle 2



Neu auf der Messe ist der Bereich „Kids“ und er wartet mit tollen Aktionen für die Kleinsten auf. Während Mama und Papa, Oma und Opa oder auch Tante und Onkel nach passendem Spielzeug, hübschen Kindersachen oder einem schicken Kinderwagen schauen, haben Kinder beim Spielen und Toben Spaß und können die Messe auf ihre Art erobern. Dazu gehören Fahrten mit der Kindereisenbahn, Erkundungen im Kinderlabyrinth, Aktivitäten auf dem Bungee-Trampolin, Staunen und Mitmachen in der Glasbläserei, Ballonmodellieren, Schneiden, Kleben, Malen in der Bastelstraße und Tiere zum Bestaunen, Streicheln und Reiten. Auch Fotos sofort zum Mitnehmen sowie eine Wunschzettelaktion in der „WeihnachstWelt“gehören dazu. Und mit der Familienkarte ist der Eintritt für Familien mit Kindern besonders lukrativ.



WeihnachtsWelt - Halle 2



Zum zweiten Mal lädt die „WeihnachtsWelt“ zur SaaleMesse ein. Nach dem Erfolg im Vorjahr zeigt sich die WeihnachtsWelt in diesem Jahr größer und schöner und gibt so einen Vorgeschmack auf das große Fest. Schon jetzt an Weihnachten denken und den ersten Weihnachtsmarkt der Region besuchen – Weihnachtsgestecke, Kerzen und Pyramiden sorgen für Vorfreude, Baumkuchen, Stollen, Quarkkrapfen und Glühwein verführen zum Probieren, dazu strahlende Kinderaugen bei einer Fahrt mit der Kindereisenbahn um den festlich geschmückten Weihnachsbaum und gemeinsames Gestalten der Wunschzettel für den Weihnachtsmann. Die WeihnachtsWelt ermöglicht aber auch entspanntes Einkaufen schöner Geschenke: Traditionelle Holzschnitzerei (Handwerkskunst Goßler, Holzkunst Müller Klingenthal), aber auch ausgefallene Schwibbögen (Leuchtenherstellung Gläser), Glaskunst (Glasbläserei Gehring, Möglichkeit, Kugeln selbst zu blasen) und Dekoratives für Innen und Außen (Firma Lakun) sowie Jule Nisser (Danish Christmas Shop).



Kunst für (H)alle - Halle 2



Einen Einblick in ihr Schaffen vermitteln Künstler wie Silke Ziegler-Pierce (Aquarelle), Matthias Walter (verschiedene Maltechniken, Druckgrafik auf Holz) und Christoph Barthel (Drechsler- und Holzspielzeugmachermeister, Designhaus Halle). Die Designerstahl GmbH zeigt Edles für Haus und Garten. Natürlich können alle kleinen und großen Kunstwerke bei Gefallen gekauft werden – ein Tipp für Kunstfreunde, Sammler und Geschenkesucher!



Bauen und Wohnen - Halle 2



Eine Vielfalt an Angeboten für Haus und Wohnung sowie Gartenliebhaber finden Messebesucher in Halle 2. Von A wie Alarm- und Sicherheitstechnik (Firma Secutecc, Firma Hockauf) bis Z wie Zäune (Benimet, HAMMER Kunstschmiede) wird ein breites Spektrum rund um das Thema Bauen und Wohnen geboten. Insektenschutz, Mauerwerkstrockenleger oder Türen- und Treppenrenovierer, Garagen oder Solaranlagen, Terrassenüberdachung oder Grill-Kota, Gartenmöbel, Blumenzwiebeln und Gartenscheren … das Angebot lässt (fast) keine Wünsche offen. Dazu Energieberatung: Stadtwerke und Energiedienstleister beraten zum passenden Tarif sowie zu energiesparenden Heizungen und Geräten.



Kochen und Genießen - Halle 1, Foyer und Freigelände



In der Koch-Arena stellen Kochprofis aus der Region ihr Können unter Beweis, verraten Tricks und Tipps und bieten ihre Gerichte zum Kosten an. Kulinarische Vielfalt gibt es aber auch an vielen Ständen - hier ist für jeden Feinschmecker etwas dabei.



Böhmische Spezialitäten wie Schweinsbraten mit Knödeln und Kraut – und passend dazu ein gut gekühltes tschechisches Bier, deutsche Weine, Spreewälder Spirituosen oder ein gesundes Glas Milch der Kohrener Landmolkerei bzw. ein frisch zubereiteter Smoothie der Firma Smoomo. Schokoladenkreationen, diverse Käsevarianten, eine Auswahl regionaler Produkte vom Landmarkt Rothenschirmbach, leckerer Honig vom Imker oder auch ein frisch Gezapftes von der Colbitzer Heidebrauerei – hier ist für jeden etwas Leckeres dabei. Töpfe und Pfannen, Küchenmöbel sowie ein rauchfreier Holzkohlegrill runden das Angebot ab.



Gesundheit und Wellness - Halle 1



Egal ob Softub Whirlpools der Lifepark GmbH, Wasserbetten der LaLeLu Bettenstudio GmbH oder Gesundheitsstühle der Firma Hipp-Möbel-Design UG – im Vital-Bereich geht es um Gesundheit, Wellness und mehr.



Hörgeräteakustiker (Hörgeräte und Optik Czmok GmbH, Amplifon Deutschland GmbH, KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG) sind ebenso vertreten wie Orthopädieschuhmacher (FussZone GmbH) und Optiker (Fielmann AG, Niederlassung Halle). Die Ardesia-Therme Bad Lobenstein lockt wie die Steintherme Bad Belzig mit tollen Wellnessangeboten. Die MEDIAN Saale-Kliniken aus Bad Kösen, die DRK Klinik für Mutter und Kind aus Arendsee sowie AWO SANO aus dem Ostseebad Rerik bieten ihre Leistungen zu Vorsorge und Rehabilitation an. Entspannung pur bieten aber auch Whirlpools, Infrarotkabinen und



Massagegeräte. Krankenkassen wie die Knappschaft, die AOK und die BKK VBU sowie Selbsthilfegruppen stehen den Besuchern Rede und Antwort.



Die Firma Bikesking, Anbieter der immer beliebter werdenden E-Bikes, lässt die Besucher bei Probefahrten die Vorzüge dieses Fortbewegungsmittels live erleben. Kraft und Ausdauer bieten Fitnesscenter für Aktive.



Gesunde Ernährung, Seniorenbetreuung, Körperpflegemittel, Massagen und vieles mehr komplettieren das Angebot. Das Vital FORUM lädt zu Vorträgen rund um das Thema Gesundheit wie gesunden Schlaf und Hypnose-Therapien ein.



Reisen und Freizeit - Halle 1



Fernab vom Alltag neue Kräfte tanken, einmal ausspannen und die Seele baumeln lassen … Hotels, Pensionen, Naturresorts und Regionen bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Aber auch das Fernweh kann gestillt werden, Bus- und Flugreisen sowie Flusskreuzfahrten können vor Ort gebucht werden.



Für den Harz werben die Pension „Zum Harzer Jodlermeister“ aus Altenbrak sowie das Naturresort Schindelbruch aus Stolberg, für Thüringen die „ThüringenWelt“ mit vielfältigen Angeboten sowie der Baumkronenpfad in Bad Langensalza. Die Mecklenburgische Seenplatte ist mit dem Ferienpark Heidenholz aus Plau am See und der Weißen Flotte Müritz GmbH aus Waren vertreten. An die Ostsee lädt das „Hotel zum Strandläufer“ nach Ahrenshoop ein. Für wen es etwas weiter weg gehen soll, der findet Angebote bei der PTI Panoramica Touristik International GmbH – einem Anbieter für Bus- & Flugreisen sowie Flusskreuzfahrten. Und wer sich eine Kur gönnen möchte, der ist bei der Selta Med GmbH aus Plauen richtig – einem Spezialisten für Kurreisen europaweit.



Mode und Accessoires - Halle 2



Perfektes Outfit und dazu die passende Frisur – das sind die Hauptthemen der Modewelt. Neben Schmuckanbietern stehen Produkte aus Fell und Wolle (Fell- & Wollhandel Krausche) sowie Unterwäsche (Firma Altreiter) zur Auswahl. Damenmode deutscher Marken bis Größe 60, Schmuck- und Festmoden werden in täglichen Modenschauen präsentiert, Stylingshows (Firma Schlittchen – einfach schöne Haare) runden das Angebot ab.



Auto und Zubehör - Halle 2 und im Freigelände



Fahrvergnügen pur zur SaaleMesse: Über Motion Drive sind die beliebten Instruktorfahrten möglich und gestatten ein Fahrvergnügen der Extraklasse. Mit Motion Sim, einem fesselnden Rennsimulator, können die Besucher echtes Rennfeeling erleben.



Gleichzeitig präsentieren Autohäuser aktuelle Modellen der Marken Honda, KIA, Opel und Subaru. Ob Kleinwagen, Mittelklasse oder gehoben – die Besucher haben die Wahl auch zu unterschiedlichen Ausstattungsvarianten. Zudem bieten die Autohäuser auch ihre Serviceleistungen an; dabei fehlt der Winter-Check nicht. Erstmals vertreten auf der SaaleMesse ist das Ligier Center Sachsen – einem Anbieter von Leichtkraftfahrzeugen (Microcars, Mopedautos).



Heimtiere - Halle 4



Hier kommen vor allem Liebhaber der vierbeinigen Fellfreunde auf ihre Kosten. Die Katzenausstellung des Crystal Palace Cats e.V. präsentiert eine große Auswahl unterschiedlichster Rassekatzen. Auf einer Aktionsfläche für Hunde werden verschiedene Hunderassen präsentiert und die Hunde der Rettungshundestaffel Halle zeigen nach intensiver Ausbildung ihr Können.



Der Ziergeflügel- und Exotenverein Leipzig-Nord e. V. bietet eine kleine Auswahl an Sittichen und Kanarienvögeln. Kaninchen, Meerschweinchen und Pferde freuen sich auf einen Besuch. Komplettiert wird das Angebot durch Tierfutter-Anbieter (bosch, Bozita) und anderes Zubehör.



Tombola



Besucher und Gäste der SaaleMesse können sich beteiligen – im Eingangsbereich dreht sich das Glücksrad. Tolle Preise, darunter Hotel- und Einkaufsgutscheine, Wein- u. a. Präsente, aber auch ein Miniwell Massagegerät und Freikarten für das „Feuerwerk der Turnkunst“ und “Paul Panzer“ warten auf die Gewinner.



Weitere Informationen unter www.saalemesse.de

