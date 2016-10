Erlebniswelt Oldtimer

OLDTEMA, der größte Oldtimer- und Teilemarkt in Ostdeutschland, findet seit 2006 jährlich in der HALLE MESSE statt. An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Alle, die sich in die Jahre gekommene Fahrzeuge – vom Fahrrad über Moped bis zum Trecker – zum Hobby auserkoren haben, kommen in die Saalestadt.



In zwei großen Messehallen und dem Freigelände gibt es viele Veteranenfahrzeuge zu sehen, aber auch etwa 250 Teile-Anbieter, die auf Besucher warten: Alte und nachgebaute Ersatzteile und Zubehör für Autos und Motorräder, passende Bekleidung, ein umfangreiches Literaturangebot, Werkzeuge, Pflegemittel, Automodelle, Lederartikel, Batterien, Gummiteile und Reifen sowie alte Schilder und nachgebaute Tanksäulen – kurz, alles, was das Herz eines Oldtimerfreundes erfreut. Einige Anbieter präsentieren ihre Leistungen bei der Restauration von Veteranenfahrzeugen. Dazu können Versicherungsfragen fachkundig beantwortet werden sowie auch Fragen zum Wert des eigenen Fahrzeugs.



Oldtimerbesitzer wollen mit ihren Fahrzeugen auch gern mal reisen, und so bietet auf der OLDTEMA ein Reiseveranstalter spezielle Oldtimerreisen an.



Wie immer informiert der Veranstalter über kommende Aktivitäten an den Standorten. Ein besonderes Angebot : kostenlose Zeitschriften, solange der Vorrat reicht.



Gegen den kleinen Hunger und den großen Durst bemühen sich Versorger vor Ort mit Speisen, Getränken, Eis und anderen Leckereien um das Wohl der vielen Besucher.



Besucher werden am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 9 Uhr erwartet, Parkplätze stehen kostenlos und ausreichend zur Verfügung. Der Eintritt beträgt 7 €, ermäßigt 5 €. Kinder können die OLDTEMA kostenfrei besuchen. Wer mit seinem Oldtimer (Baujahr 1985 und älter) zur HALLE MESSE kommt, darf als Fahrer die OLDTEMA ebenfalls kostenlos besuchen (Einfahrt über Tor Nord).



Übrigens: Die Stellplätze in den Hallen sind nahezu ausgebucht, für kurzfristige Anmelder findet der Veranstalter vielleicht noch einen Platz in einer Halle. Aber auf dem Freigelände sind noch ausreichend Plätze frei, auch für spontan entschlossene Anbieter (Anreise am Freitag ab 12 Uhr und Sonnabend um 7 Uhr). Für Besitzer von Veteranenfahrzeugen, die ihr „heilig’s Blechle“ gern anderen Interessierten am Sonnabend und Sonntag in den Hallen zeigen möchten, stehen nur noch wenige kostenlose Plätze zur Verfügung. Also schnell anmelden unter Tel. 0361-6534991; Fax 0361-6534992, www.oldtema.de oder am Freitag ab 12 Uhr und Sonnabend um 7 Uhr zur HALLE MESSE kommen!

