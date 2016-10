Eine Messe für die Familie

Am 4. November öffnet die SaaleMesse ihre Türen. 240 Aussteller bieten in der HALLE MESSE Branchenvielfalt und eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen. Das große Angebot umfasst nahezu alle Lebensbereiche. Viele Branchen unter einem Dach – das Markenzeichen der SaaleMesse überzeugt auch in diesem Jahr die Besucher.



Neu auf der Messe ist der Bereich „Kids“: Als Familienmesse bietet die SaaleMesse für die Kleinsten tolle Aktionen mit Kindereisenbahn, Glasbläserei mit Mitmachaktionen, Fotos zum Mitnehmen, Wunschzettelaktion in der „WeihnachtsWelt“, Ballonmodellieren, Bastelstraße u.v.m. Im Kinderlabyrinth und auf dem Bungee-Trampolin können sie ihre Geschicklichkeit testen und viel Spaß beim Toben haben. Die (werdenden) Eltern haben in dieser Zeit Gelegenheit, nach passendem Spielzeug, hübschen Kindersachen oder einem schicken Kinderwagen zu suchen und bei Gefallen auch zu kaufen.



Jetzt schon an das große Familienfest denken – die WeihnachtsWelt ist in diesem Jahr noch größer und schöner und lässt die Vorfreude steigen. Weihnachtsgestecke, Kerzen und Pyramiden sorgen für weihnachtliches Ambiente, Baumkuchen, Stollen, Quarkkrapfen und Glühwein verführen zum Probieren. Auch das eine oder andere Geschenk lässt sich bei vielen Händlern auf der Messe finden, während die kleinen Messebesucher mit der Kindereisenbahn um den großen, geschmückten Weihnachtsbaum fahren oder ihre gemalten oder geschriebenen Wünsche an den Wunschzettelbaum hängen.



Auch die Bereiche Gesundheit und Wellness, Mode und Accessoires, Bauen und Wohnen, Kochen und Genießen, Reisen und Freizeit sowie Auto und Zubehör warten mit interessanten Angeboten auf. Tierliebhaber freuen sich auf die Katzenausstellung, Vorführungen auf der Hunde-Aktionsfläche, Sittiche und Kanarienvögel, Kaninchen, Meerschweinchen und einen Ritt hoch zu Ross.



Übrigens, zur Messe wird die besonders günstige Familienkarte angeboten. 1 Erwachsener und mindestens 1 Kind bis einschließlich 12 Jahre: 4 €; 2 Erwachsene (auch Oma und Opa, Tante und Onkel) und mindestens ein Kind bis einschließlich 12 Jahre: 8 €.

