Fällt Travis Turnbull weiterhin aus?

Haie-Neuzugang Travis Turnbull hat in den ersten Spielen der Saison überzeugen können Mit Führungsqualitäten und Scorerpunkte bestätigte er die sportliche Leitung in der Entscheidung, ihn zu verpflichten. In sechs Spielen erzielte er drei Tore und eine Vorlage (4 Punkte). Doch seit dem Gastspiel in Berlin fehlt Turnbull verletzungsbedingt.



Travis Turnbull fällt aus



Turnbull konnte in Berlin bereits das zweite und dritte Drittel nicht mehr bestreiten. Nur zwei Tage später fehlte er auch beim Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters. Der Club macht keine Angaben zu Verletzungen oder Heilungsprozessen öffentlich. Nach unseren Informationen ist es aber sehr wahrscheinlich, dass Turnbull auch das kommende Wochenende ausfallen wird. Über die Schwere seine Verletzung ist weiterhin nichts bekannt.



Neue Reihen?



Zuletzt spielte Turnbull in einer Reihe mit Kai Hospelt und Max Reinhart. Die Reihe war mit dafür verantwortlich, dass der KEC im Heimspiel gegen die Straubing Tigers nach einem 0:1-Rückstand das Spiel noch mit 6:1 gewinnen konnte. Hospelt war in Berlin Torschütze zum vorentscheidenden 2:0. Im ersten Spiel ohne Travis Turnbull kam zu Hospelt und Reinhart Salmonsson als Ersatz in die Sturmformation.



Die Kölner Haie treffen am Wochenende in zwei Heimspielen auf Augsburg (Freitag) sowie Wolfsburg (Sonntag). In beiden Spielen wird Travis Turnbull mit hoher Wahrscheinlichkeit fehlen.



Über den Autor:



Dennis Wegner Dennis gründete gemeinsam mit René im Sommer 2003 haimspiel.de und betreut die Seite bis heute als 1. Vorsitzender. Außerdem war er zwischendurch für das Haie-Fanprojekt tätig, hat mit dem Team und der Fanszene "Wir sind Haie" ins Leben gerufen und die Flyeraktion "Köln ohne Haie?" mit großem medialen Echo organisiert

