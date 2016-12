Achtung Programmänderung

Am 27. Dezember 2016 und 30. Dezember 2016 um 19.30 Uhr erwartet alle Gäste und Einwohner Hahnenklees im Paul-Lincke-Saal des Kurhauses eine Reise in die Welt der mexikanischen Musik und Lebensfreude. Die Mariachigruppe „Sol Azteca“ lädt mit stimmungsvollen und romantischen Liedern wie „Cielito Lindo“, „La Cucaracha“, „Cucurrucucu Paloma“ und „Besame mucho“ zu einer Fiesta Mexicana ein.



José Luis Fuentes Martinez, der die Mariachigruppe "Sol Azteca" gegründet hat, ist in der 3. Generation Mariachimusiker und nach Auftritten im außereuropäischen und europäischen Ausland seit 1999 mit seinen Musikern im deutschsprachigen Raum bekannt und beliebt.



Das Konzert und der Getränkeverkauf findet mit freundlicher Unterstützung des deutsch-mexikanischen Freundeskreises in Niedersachsen „SOMAC e.V.“ statt. Tickets sind im Vorverkauf in den Tourist-Informationen Hahnenklee sowie am Veranstaltungstag ab 19.00 Uhr an der Abendkasse erhältlich. Der Eintritt kostet mit Kurkarte 5,00 Euro, ohne Kurkarte 7,00 Euro.



Alle weiteren Informationen finden Sie auf www.hahnenklee.de.

