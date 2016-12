HAHN Pluswertfonds 166 erfolgreich platziert

- Beteiligung an BAUHAUS Bau- und Heimwerkermarkt



- 10 Mio. Euro Zeichnungsvolumen



- Erster Ausschüttungstermin im 1. Quartal 2017



- Nächster Publikums-AIF investiert in Bayern



Die Hahn Gruppe hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft DeWert Deutsche Wertinvestment GmbH den Publikums-AIF Pluswertfonds 166 erfolgreich vollständig platziert. Die Ende September 2016 aufgelegte Beteiligung investiert rund 17 Mio. Euro in einen langfristig vermieteten BAUHAUS Baumarkt mit Gartencenter. Das anteilige Eigenkapitalvolumen beläuft sich auf 10 Mio. Euro. Der im Jahr 2015 errichtete BAUHAUS Bau- und Heimwerkermarkt befindet sich in der Stadt Bonn, Nordrhein-Westfalen.



Die Mietfläche der Handelsimmobilie beträgt rund 10.700 m². Auf dem Grundstück sind ca. 255 ebenerdige PKW-Stellplätze ausgewiesen. Der Mieter BAUHAUS betreibt den Bau- und Heimwerkermarkt mit dem erfolgreichen Gartencenterkonzept „Stadtgarten“ und bietet ein Sortiment von insgesamt bis zu 120.000 Qualitätsprodukten an. BAUHAUS ist der zweitgrößte Baumarktanbieter in Deutschland.



Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Hahn Gruppe: „Das große Anlegerinteresse und der erfreulich kurze Platzierungszeitraum unseres Publikumsfonds bestärken uns in unserer positiven Einschätzung für das Marktsegment der Bau- und Heimwerkermärkte. Hintergrund sind die steigenden privaten Konsumausgaben in Deutschland sowie eine hohe Bau- und Renovierungstätigkeit, die zu einer verstärkten Nachfrage durch private und gewerbliche Kunden führen.“



Der Pluswertfonds 166 setzt auf die bewährte Kombination von stabilen Cashflows und einer nachhaltigen Konzeption. Mit einem anfänglichen Tilgungssatz von 2 Prozent und einer Fremdkapitalquote von deutlich unter 50 Prozent wurde das Investment bewusst konservativ kalkuliert, ermöglicht aber dennoch eine attraktive Ausschüttungsrendite von anfänglich 5,25 Prozent.



Der nächste Publikums-AIF ist schon in Vorbereitung. Michael Hahn: „Wir sind zuversichtlich, bereits im kommenden Frühjahr mit einem neuen attraktiven Beteiligungsangebot in den Vertrieb gehen zu können. Es wird sich voraussichtlich um ein Immobilieninvestment im prosperierenden Bundesland Bayern handeln. Der Ankermieter ist ein führender deutscher Lebensmitteleinzelhändler.“

HAHN Gruppe

Seit mehr als drei Jahrzehnten hat sich die Hahn Gruppe als Asset und Investment Manager auf großflächige Handelsimmobilien spezialisiert. In ihrer Unternehmensgeschichte hat die Hahn Gruppe bereits über 170 Immobilienfonds erfolgreich aufgelegt. Das aktuell verwaltete Vermögen liegt bei rund 2,5 Mrd. Euro. Mit einer übergreifenden Expertise aus Immobilien- und Vermögensmanagement nimmt die Hahn Gruppe bei privaten, semi-professionellen und professionellen Anlegern ein Alleinstellungsmerkmal in ihrem Marktsegment ein. Dabei steuert und kontrolliert sie die gesamte Wertschöpfungskette der von ihr betreuten Handelsimmobilien an über 150 Standorten. Das ist Wertarbeit mit Handelsflächen.



Weitere Informationen zu dem Beteiligungsangebot sind dem Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen zu entnehmen. Diese Unterlagen und Informationen finden Sie in deutscher Sprache online unter www.hahnag.de bzw. erhalten Sie auf Anforderung von der Hahn Gruppe, ebenso weitere Informationen zu der Hahn Gruppe.



