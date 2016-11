Neue Kombi Polierpaste getestet!

In regelmäßigen Abständen werden in der Facebook Gruppe „Prophy Check“ einzelne Produkte verschiedener Hersteller zu einem kostenlosen Test angeboten.



Zuletzt konnte man die neue Polierpaste Mira-Clin hap von miradent testen. 66 % der Testerinnen beurteilen die Poliereigenschaften von Mira-Clin hap im Vergleich zu anderen Polierpasten mit sehr gut und 34 % mit gut. Das besondere an Mira-Clin hap ist, dass sich die Reinigungskörper während der Anwendung von fein (Reinigung) zu ultrafein (Politur) verändern. Somit werden zeitgleich zwei Anwendungsfelder abgedeckt. Diese Kombination war für 86 % sehr wichtig, 6 % verhielten sich neutral und 8 % ist diese Kombination unwichtig. 86 % der Patienten beurteilten die Zahnreinigung mit Mira-Clin hap als sehr gut.



Den angenehmen Minzgeschmack von Mira-Clin hap empfanden 79 % der Tester(innen) als sehr gut. Mit einem RDA-Wert von 36 ist die Reinigung mit Mira-Clin hap sehr sanft, wodurch Zahnschmelz und Dentin nicht unnötig belastet werden. Das heißt maximale Reinigung bei gleichzeitig minimalem Abrieb. Dieser geringe RDA-Wert von 36 beurteilten 74 % als sehr wichtig. 66 % der Tester(innen) würden Mira-Clin hap Ihren Kolleginnen / Kollegen empfehlen.



„Mira-Clin hap finde ich sehr gut, weil der Patient danach ein sehr glattes Gefühl auf den Zähnen hatte, sie sehr gut aufzutragen war und sie nicht gespritzt hat.“ So eine Originalstimme aus der Testreihe.



Mira-Clin hap und Prophy-Angles Polierkelche ergeben ein optimales Zusammenspiel einer guten PZR. Als Besonderheit der Prophy-Angles gilt der spezielle Winkel (105°), in dem der Gummikelch aufgesetzt ist. Dieser ermöglicht einen sehr bequemen Zugang und ist auch für den Patienten sehr angenehm. Herkömmliche Polierkelche stehen zumeist in einem kompletten rechten Winkel und passen sich daher anatomisch nicht so optimal an.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren