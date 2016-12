Apples Best of 2016: TV App von GYMONDO führt TV-Hitliste an

.



- TV App von GYMONDO auf Platz 1 der "Apple TV App of the Year"-Liste

- Auch iPhone und iPad App punkten in der Gunst der Apple Jury



Die Experten haben entschieden: Wie jedes Jahr hat Apple am vergangenen Mittwoch seine Hitliste der innovativsten und herausragendsten Apps bekannt gegeben. In der Kategorie "Apple TV App of the Year 2016" konnte die TV App von Deutschlands führendem Online-Fitnesstraining-Portal GYMONDO (www.gymondo.de) die Experten-Redaktion überzeugen. Auch die iPhone und iPad kompatiblen Versionen schafften es jeweils unter die Top 10 der besten iPhone und iPad Apps. Mit einem Angebot aus über 30 Fitnessprogrammen sowie 300 Workout-Videos und fast 900 Rezepten konnte die kostenlose App unter anderem auch durch ihr intuitives Handling überzeugen.



"Unser Anspruch ist es, GYMONDO kontinuierlich für unsere Mitglieder weiterzuentwickeln und zu verbessern. Daher freuen wir uns sehr, in der handverlesenen Selektion der besten Apps vertreten zu sein", so Geschäftsführer Markus Büchtmann. "Wir erweitern unser Angebot stetig, um dem Markt und den Bedürfnissen unserer Community immer einen Schritt voraus zu bleiben. Mit der App haben Sportbegeisterte ihr Fitnessstudio immer in der Hosentasche oder in HD-Qualität im eigenen Wohnzimmer", ergänzt Geschäftsführer Simon Grünenwald. Wie gut das Angebot bei der Community angenommen wird, verdeutlichen kürzlich erhobene Zahlen. Allein auf den mobilen Plattformen wurden bisher über eine Millionen Workouts gestartet und mehr als 150 Millionen Kalorien verbrannt. Wobei Apple User bei der Nutzung der GYMONDO App knapp vorne liegen: 54 Prozent öffneten diese über Apple TV, iPhone und iPad. 46 Prozent wiederum griffen über Android basierte Plattformen auf die Community zu.



Wie bei dem mittlerweile breitgefächerten digitalen Angebot von GYMONDO gilt auch hier, dass die Mitglieder sich normal über den Login anmelden können und auf ihre gewohnten Programme, wie zum Beispiel Schlank in 10 Wochen, Fatburner oder Bauch, Beine, Po, sowie zu ihren individuell abgestimmten Ernährungsplänen Zugriff haben.



Die GYMONDO App steht kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung:

https://itunes.apple.com/de/app/gymondo-fitness-programme/id1011796416?l=en&mt=8

Gymondo GmbH

GYMONDO (www.gymondo.de) ist Deutschlands führendes Online-Fitnesstraining-Portal. Auf www.gymondo.de können Mitglieder ihren Trainingsplan individuell gestalten und mit Laptop, Tablet, Smartphone oder TV hochwertige Workouts unter der Anleitung von Profi-Trainern immer und überall absolvieren. Zusätzlich stellt GYMONDO Ernährungsprogramme zur Verfügung, die das Training unterstützen. Mithilfe der Community teilen Mitglieder Erfolge und tauschen sich über Food und Fitness aus. Innerhalb eines begrenzten Probezeitraums kann GYMONDO kostenlos getestet werden.



Gegründet wurde GYMONDO im Jahr 2013. Firmensitz ist Berlin-Mitte. Geführt wird das Unternehmen von den beiden Geschäftsführern Simon Grünenwald und Markus Büchtmann.

