Gute Laune TV startet eigenen YouTube-Kanal

Interessante Interviews, emotionale Live-Konzerte, Volksmusik und Schlager, Deutschpop und Country – dafür steht Gute Laune TV. Damit jetzt noch mehr Fans und Musikbegeisterte den qualitativ hochwertigen Inhalt von Gute Laune TV sehen können, hat sich das Unternehmen dazu bereit erklärt, einen eigenen YouTube-Kanal zu launchen und diesen mit interessanten Inhalten zu befüllen.



So werden beispielweise wöchentlich immer mittwochs die aktuellen „SchlagerNews“ von und mit Moderatorin Carolin Wölz online gestellt, oder auch jeden Montag das „Interview der Woche“ mit zahlreichen Stars der Schlager- und Volksmusikbranche hochgeladen, in denen die Künstler offen Rede und Antwort stehen.



Damit wird das Programm von Gute Laune TV auf multiple Plattformen ausgeweitet und erreicht so eine breitere Masse. Das Videoportal YouTube bietet dabei den Benutzern kostenlos Videoclips zum Ansehen, Bewerten und Kommentieren. Im Gute Laune TV-Channel befindet sich neben aktueller Information auch professionelle Unterhaltung rund um das Thema Schlager und Volksmusik, und der Kanal erfüllt höchste Qualitätsansprüche.



Abonnieren können Sie den Gute Laune TV YouTube-Channel unter: www.youtube.com/user/GuteLauneTVSchlager



Marko Tomazin, Geschäftsführer der Gute Laune TV GmbH: „Die moderne Technik macht es möglich, dass wir unseren hochwertigen Inhalt jetzt auch einem breiteren Publikum zeigen können. Mit den ‚SchlagerNews‘ sind Sie immer auf dem neuesten Stand und die zahlreichen Interviews bekannter Künstler kommen nicht nur bei deren Fans gut an. Wir freuen uns sehr auf das Feedback seitens der Zuschauer und hoffen, damit noch mehr Menschen für unseren Sender Gute Laune TV begeistern zu können.“

Über die Gute Laune TV GmbH

Gute Laune TV ist der digitale Abosender für Schlager sowie volkstümliche Musik. Bundesweit ist er über die Kabelnetze von Vodafone, Unitymedia, Deutsche Telekom und M7 zu empfangen. Der Sender strahlt sein Programm, das überwiegend aus Eigenproduktionen besteht, rund um die Uhr aus.



Weitere Infos zum Sender auf www.gutelaunetv.de.

