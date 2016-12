Private Unfallversicherung für Kinder immer wichtiger

2017 ist die Rentenhöhe der gesetzlichen Schüler-Unfallversicherung leicht gestiegen. Nach wie vor gibt es aber noch immer Unterschiede zwischen den neuen und alten Bundesländern. Die Steigerung der Bezugsgröße erhöhte sich in den alten Bundesländern von 34.860€ auf 35.700€. In den neuen Bundesländern von 30.240 auf 31.920€. Die Rente hieraus reicht in keinem Fall, so Frank Baumgarten von der Versicherungsmarke „GUTNASS-SPORTi“, die in Zusammenarbeit mit dem GUT-NASS Förderverein e.V. bundesweit die ersten regionalen Vereinigungen von Sportanbietern unterstützt . Im Osten sind dies gerade einmal etwa 443€ Rente monatlich. Dieser Betrag reicht in der Regel nicht einmal für die Mehrbelastung einer Familie, dessen Kind im Kindergarten oder in der Schule zu einem Vollinvaliden wird. Zu beachten gilt hier, dass grundsätzlich erst ab einer Minderung der Erwerbsunfähigkeit von 20% eine Entschädigung gezahlt wird. Versichert sind die Hin- und Rückfahrt sowie der Aufenthalt im Kindergarten, Schule und Uni. Aber 82% der Unfälle passieren in der Freizeit! Nur etwa 34% aller Kinder haben eine private Unfallversicherung. Daran sollten Eltern nicht sparen! Im Ernstfall schützt eine ausreichende Invaliditätssumme auch die Familie.



Unfallbegriff : Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von aussen auf seinen Körper wirkendes Ereignis unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.



Demnach liegt ein Unfall vor, wenn eine Schädigung der Gesundheit aufgrund eines unfreiwilligen, plötzlich auftretenden, von außen eintretenden Ereignisses stattfindet. Wichtig bei dieser Definition sind die folgenden fünf Merkmale: unfreiwillig, Gesundheitsschädigung, von außen, Ereignis und plötzlich.



Gerade im Rahmen der Unfallversicherung ist der Unfallbegriff von entscheidender Bedeutung. Die Unfallversicherung kommt für die Folgen aufgrund eines Unfallereignisses auf, wenn diese Folgen eine dauerhafte Gesundheitsschädigung darstellen, der Unfall selbst also zu einer Beeinträchtigung der Gesundheit bzw. des Körpers geführt hat. Besondere Bedingungen für den Unfallbegriff können die Versicherungen selbst innerhalb der Versicherungsbedingungen definieren. Auch Leistungsein- oder Leistungsausschlüsse können im Versicherungsvertrag dokumentiert werden. Welche Leistungen also von der Versicherung übernommen werden, kann aus den Versicherungsbedingungen entnommen werden. Im Zweifelsfall sollte man sich mit dem jeweiligen Versicherungsunternehmen in Verbindung setzen.



Manche Eltern führen in dieser Diskussion hierüber noch die Unfallversicherung des „Sportvereins“ an, so Baumgarten. Dies ist zwar richtig, aber auch hier ist nur ein kleines Zeitfenster versichert. Zudem sind nicht alle Kinder in einem Sportverein organisiert und auch nicht jeder private Sportanbieter bietet eine Unfallversicherung an. Die versicherten Summen über die Sportvereine sind hier sogar noch um ein vielfaches geringer als in der Schülerunfallversicherung. Nach Ansicht von GUTNASS-SPORTi Inhaber Frank Baumgarten sind diese Ausschnittsversicherungen oft auch aus finanziellen Gründen der einzige Versicherungsschutz, den Kinder haben. Neben der klassischen Unfallversicherung gibt es zwar auch Versicherungsprodukte, die bereits Kinderkrankheiten einschließen, aber hier muss oft aus Kostengründen ein Kompromiss zur benötigten Kapitalleistung eingegangen werden. Eine 24-Stunden-Deckung muss nicht teuer sein. Für monatlich 7,50€ bietet „GUTNASS-SPORTi“, ohne Gesundheitsprüfung, eine monatliche Unfall-Rente von 1.200€, eine Vollinvaliditätssumme von zusätzlich 150.000€, Invaliditätsfolgen durch Insektenstiche, Tauchunfälle und vielem mehr. Die Problematik sieht bei vielen Erwachsenen nicht besser aus und oft bleibt nach Vorerkrankungen, Allergien die Unfallversicherung als einzige Absicherungsalternative.

