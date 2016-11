Advents-Matinee in den Gruson Gewächshäusern

Am Sonntag, dem 27.11. erklingen ab 11.00 Uhr zum ersten Advent weihnachtliche Melodien im Farnhaus der Gruson Gewächshäuser Magdeburg in der Schönebecker Straße. Traditionelle klassische und moderne Musik zur Weihnachtszeit, vorgetragen vom Chor des Telemann-Konservatoriums sowie Streicher- und Bläserensembles, stimmen auf die beginnende Adventszeit ein. Freuen Sie sich auf eine musikalische Reise in die Weihnachtszeit unter Palmen.



Der Förderverein lädt, ebenfalls am ersten Advent, alle Kinder wieder zum Weihnachtsbasteln in die Botanikschule in den Gewächshäusern ein. Zwischen 11 und 16 Uhr können sich alle kleinen Künstler unter fachkundiger Anleitung voll entfalten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Zur traditionellen Neujahrsmatinee am 15. Januar 2017 stehen bekannte Filmmusiken und Opernlieder, unter anderem aus "Peer Gynt", "Romeo und Julia" oder "Die lustigen Weiber von Windsor", im Mittelpunkt. Vorgetragen werden sie von Nataliya Tome-Wöhe (Sopran) und Annetta Müller (Alt), begleitet am Klavier von Nina Sinitsyna.



Weitere Informationen bekommen Sie auf www.gruson-gewaechshaeuser.de oder unter Telefon (0391) 4042910.

