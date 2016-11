GRUBENHELDEN erzählen die Bergbaugeschichte weiter

Die Grubenhelden haben erste Spuren hinterlassen und erzählen nun die Bergbaugeschichte mit einer neuen Kollektion weiter. Seit dem 31. März 2016 arbeitet das junge Mode-Startup aus Gladbeck mit Erfolg daran, die Tradition der Väter und Großväter aufrecht zu erhalten, die allesamt im Bergbau aktiv waren. Denn während im Ruhrgebiet nach und nach alle Zechen schließen, sollen die Werte der vorigen Generationen über das Jahr 2018 hinaus weiterleben.



Ab sofort ist eine zweite aufwendig gearbeitete Grubenhelden-Kollektionen für Männer und Frauen online unter www.grubenhelden.de und im Grubenhelden-Store in Gladbeck erhältlich. Besonderes Gimmick eines jeden Teils der hochwertigen Modelinie ist auch diesmal ein Stück eines originalen Grubenhemdes, das an ausgewählten Stellen eingearbeitet wurde. Überall begegnet man diesem Zeitzeugen, der jedes Mal unter Tage war. Mal ist er im Kragen platziert, mal in der Kapuze eingenäht, aber auch als Brusttasche findet sich ein Stück eines Grubenhemdes. So gleicht kein Produkt zu 100 Prozent dem anderen. Jedes hat eine individuelle Note und wird zu fairen Bedingungen in Europa produziert.



Mit der neuen Kollektion machen die Grubenhelden einen weiteren Schritt nach vorne. Wichtig ist der Fokus auf die Verarbeitung hochwertiger Baumwolle und die hohe Qualität der einzelnen Teile, um die Geschichte mit Respekt zu erzählen. Die Geschichte des Bergbaus – die Geschichte die Deutschland groß gemacht hat. Hierfür steht der exklusiv für die Grubenhelden angefertigte Stoff in Kohle-Optik, der sich bereits in der ersten Kollektion größter Beliebtheit erfreute. Mittels eines trendigen Designs und einer überzeugenden Qualität soll die Tradition des Bergbaus in der Gegenwart zugänglich gemacht werden, um auch in der Zukunft Spuren zu hinterlassen.



Die einzelnen Teile der neuen Kollektion tragen weiterhin Namen von Zechen oder Personen mit starkem Bergbaubezug, auch die Einbindung des Steigerliedes sind weiterhin wichtiger Bestandteil in jeden Stück. Neben „Hugo“ hängt nun unter anderem das neue Polo-Shirt „Prosper“ an der Stange.



„Auf Grundlage der Erfahrungen mit der ersten Kollektion möchten wir mit der zweiten weiter die Bergbaugeschichte erzählen und den Menschen bewusst machen, dass sie stolz auf ihre Heimat sein können“, sagt Matthias Bohm, Gründer des Mode-Startups.



Zu kaufen gibt es die neue Grubenhelden-Kollektion auf grubenhelden.de oder im Grubenhelden-Store in Gladbeck, Maria-Theresien-Str. 1 (Öffnungszeiten Do-Fr 13.00-19.00 und Sa 10.00-16.00).

