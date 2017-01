Mit Groupon hoch motiviert ins neue Jahr

.



"Im neuen Jahr möchte ich mehr Sport machen" - wer hat diesen Satz nicht schon einmal gehört oder sogar gesagt? Körperliche Betätigung ist der Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen. Doch oftmals lässt die anfängliche Motivation mit jedem verstrichenen Tag nach. Wie gelingt es also die sportlichen Vorsätze auch langfristig in die Tat umzusetzen? Mit dieser Frage hat sich die Lifestyle-Plattform Groupon mitsamt aktuellen Verkaufszahlen, einer aufschlussreichen Kundenumfrage und fundiertem Experten-Know-how befasst.



Sport wird immer wichtiger

Sport ist ein wichtiges Thema, vor allem in der Jahreszeit der guten Vorsätze. Das bestätigt auch eine aktuelle Groupon Umfrage*: 67 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen Sport wichtig bis sehr wichtig sei.

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer macht laut eigenen Angaben mindestens zweimal pro Woche Sport. Und wer bislang nicht ganz so fleißig war, versucht es im neuen Jahr zu werden. So zählen mehr als 34 Prozent der Studienteilnehmer Sport zu ihren Top-Vorsätzen.

Die Umfrageergebnisse zeigen vor allem eines: Ein gesunder Lebensstil wird für viele immer wichtiger. Wer Sport treibt, möchte laut Studie vor allem auf seine Gesundheit achten (63%), auch im Alter noch fit und beweglich sein (62%) oder aber einen Ausgleich zu seinem stressigen Alltag schaffen (41%). Wie wichtig Sport für die Gesundheit ist, weiß auch Johanna Oevermann, Sporttherapeutin und Fitness-Ausbilderin aus Berlin.

"Unser Körper besteht aus verschiedensten Strukturen, welche immer wieder Reize brauchen, um voll ausgelastet werden zu können."



Motivation ist alles

Doch wie kann man seine sportlichen Ziele auch langfristig durchhalten?

Das ist vor allem im Winter gar nicht so leicht. 46 Prozent der Befragten fällt es vor allem in der kalten Jahreszeit schwerer, sich sportlich zu betätigen. "Resignation ist der falsche Weg", erklärt Johanna Oevermann.

"Besonders im Winter sollte man darauf achten, sich regelmäßig zu bewegen, da der Körper in dieser Zeit besonders anfällig für Müdigkeit, Lustlosigkeit und Krankheiten ist."

Wem es draußen zu kalt ist, der sollte sich einen Sport aussuchen, den man auch drinnen ausüben kann. So ist es kein Wunder, dass das Trainieren im Fitnessstudio nicht nur die beliebteste Sportart unter den Befragten ist, sondern Fitnessstudio-Deals auch gerade in den Wintermonaten zu den Verkaufsschlagern** bei Groupon zählen.



Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist der nationale McFIT-Deal: Vom 01.02.2017 bis zum 28.02.2017 gilt das Angebot "12 Monate zahlen und 24 Monate trainieren". Aber auch für diejenigen, die Neues ausprobieren möchten oder die passende Ausrüstung suchen, gibt es zahlreiche Angebote auf Groupon.de. Denn ob Fitness-Deals oder Zubehör für sportliche Aktivitäten - Groupon gehört längst zur ersten Anlaufstelle für Hobbysportler und Profis. Die passenden Deals, sowie die Top 5 Motivationstipps von Johanna Oevermann gibt es ab sofort hier.



*Umfrage zum Thema Sport unter 1.438 Groupon Kunden in Deutschland ab 18 Jahre, Januar 2017

**Fitness-Deal-Verkaufszahlen; Stand Dezember 2016

